Nhận tin mẹ qua đời, chiến sĩ Công an nén nỗi đau tiếp tục thực hiện nhiệm vụ A80 31/08/2025 16:11

(PLO)- Nhận được tin mẹ mất, Binh nhất Giang Trí Nhân đã nén nỗi đau, tình nguyện ở lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ A80.

Ngày 31-8, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an do Thiếu tướng Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn đã đến viếng mẹ của Binh nhất Giang Trí Nhân, chiến sĩ thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

Tham gia cùng đoàn công tác có Thượng tá Võ Văn Phong, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ; lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ; các Ban nghiệp vụ thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ; Tiểu đoàn CSCĐ số 4…

Binh nhất Giang Trí Nhân đang tham gia khối diễu binh, diễu hành A80 tại Hà Nội. Mẹ của Nhân là bà Trần Ngọc Thảo qua đời vào ngày 29-8, tại quê nhà xã Vĩnh Trạch, tỉnh Bạc Liêu, tuy nhiên vì nhiệm vụ, Nhân đã tình nguyện ở lại tiếp tục phục vụ để hoàn thành Lễ kỷ niệm A80.

Thiếu tướng Phùng Văn Chiến thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an) đến viếng, thăm hỏi, kịp thời động viên gia đình chiến sĩ Giang Trí Nhân. Ảnh CA

Tại lễ viếng, Thiếu tướng Phùng Văn Chiến thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ chia sẻ mất mát, gửi lời chia buồn đối với gia đình Nhân. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Binh nhất Giang Trí Nhân khi đã nén nỗi đau, tình nguyện ở lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm A80. Thiếu tướng Phùng Văn Chiến yêu cầu Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 4 phối hợp, hỗ trợ gia đình Nhân chăm lo hậu sự chu đáo cho bà Trần Ngọc Thảo, để đồng chí Nhân an tâm thực hiện nhiệm vụ.

Binh nhất Giang Trí Nhân đang tham gia nhiệm vụ Khối đứng thuộc Khối nam sĩ quan Cảnh sát giao thông. Ảnh CA

Đại diện gia đình, ông Giang Minh Hậu (cha của chiến sĩ Giang Trí Nhân) xúc động trước sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh, cũng như đồng chí, đồng đội của con trai, giúp gia đình tiếp thêm động lực để vượt qua nỗi đau mất người thân.

Ông Hậu cho biết, khi hay tin mẹ qua đời, con trai gọi điện về xin phép gia đình được tiếp tục ở lại thực hiện nhiệm vụ A80. Khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ về thắp hương trước vong linh mẹ. Ông Hậu cùng gia đình động viên Nhân hãy nén đau thương thành quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Ngành và nhân dân giao phó.