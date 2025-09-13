Tổng Bí thư: Chương trình ‘Bình dân học vụ số’ gắn với thi đua khen thưởng hàng năm. 13/09/2025 17:16

Chiều 13-9, Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng cho Quốc hội hiện đại” do Đảng ủy Quốc hội tổ chức.

Phát biểu tại đây, ông đánh giá đây là sự kiện rất có ý nghĩa trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Năm 2026, 100% đại biểu đạt chuẩn kỹ năng số trên nền tảng VNeID

“Khi Bộ Chính trị chuẩn bị ban hành Nghị quyết 57, tôi đã nêu thực tế đáng lo ngại về tỷ lệ lớn người dân và cán bộ chưa nắm vững kiến thức về chuyển đổi số, trong khi Nghị quyết 57 lại xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”- Tổng Bí thư nói.

Do vậy, để thực hiện thành công yêu cầu nhanh chóng phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số cho toàn dân, ông đã học tập Bác Hồ động viên toàn dân học tập, học tập suốt đời.

“Diệt giặc dốt, toàn dân đã tham gia “Bình dân học vụ” để xóa mù chữ. Giặc dốt bị tiêu diệt. Để tiến kịp, tiến cùng thời đại, toàn dân cần tích cực tham gia phong trào Bình dân học vụ số”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh để tiến kịp, tiến cùng thời đại, toàn dân cần tích cực tham gia phong trào Bình dân học vụ số. Ảnh: PHẠM THẮNG

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương Đảng ủy và lãnh đạo Quốc hội đã chỉ đạo triển khai phong trào “Bình dân học vụ số – Quốc hội số” một cách bài bản, khoa học, hiệu quả và sát với nhu cầu thực tiễn của từng đơn vị.

Tổng Bí thư đánh giá trong thời gian ngắn, Quốc hội đã xây dựng được Bộ khung kiến thức, kỹ năng số và giáo án đào tạo, trên nền tảng pháp lý, khoa học, tuân thủ các quy định, chuẩn kỹ năng số quốc gia.

Khung này được thiết kế 4 cấp độ từ Cơ bản đến Chuyên sâu, được cập nhật linh hoạt theo công nghệ mới và “đúng vai, sát việc” với từng cơ quan, mỗi cán bộ được học đúng những gì mình còn thiếu và cần cho công việc, bảo đảm đào tạo hiệu quả, không hình thức, lãng phí…

Tổng Bí thư tin tưởng với quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản, Quốc hội hoàn toàn có thể đạt và vượt mục tiêu đề ra là năm 2025, tối thiểu 40% cán bộ, đại biểu Quốc hội được cấp chứng chỉ “Bình dân học vụ số – Quốc hội số”. Đến năm 2026, 100% cán bộ, đại biểu hoàn thành chương trình và đạt chuẩn kỹ năng số trên nền tảng VNeID.

“Những đồng chí đã hoàn thành tập huấn sẽ là hạt nhân lan tỏa kiến thức số đến các đồng nghiệp còn lại, đúng như yêu cầu học cùng nhau, giúp nhau để không ai bị bỏ lại phía sau”- vẫn lời Tổng Bí thư.

Người đứng đầu Đảng đánh giá chương trình “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” là rất đáng biểu dương, cần được nhân rộng ra toàn bộ hệ thống chính trị. Theo ông, việc nâng cao tri thức số cho cán bộ, công chức và người dân phải là nhiệm vụ trọng yếu, gắn chặt với cải cách hành chính và phát triển kinh tế – xã hội.

Phong trào “Bình dân học vụ số” phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng; mỗi đảng viên, cán bộ, công chức phải tiên phong, gương mẫu tham gia học tập kỹ năng số, chuyển đổi phương thức làm việc cho phù hợp với thời đại số.

Nhất trí với quan điểm của các lãnh đạo Quốc hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh “Bình dân học vụ số – Quốc hội số” không chỉ là phong trào ngắn hạn trong hai năm 2025–2026, mà còn là nền tảng cho học tập suốt đời của đội ngũ cán bộ Quốc hội.

“Chuyển đổi số là quá trình liên tục, công nghệ luôn đổi mới. Mỗi đại biểu, cán bộ Quốc hội cần nuôi dưỡng tinh thần tự học hỏi, chủ động cập nhật kiến thức mới, coi việc rèn luyện kỹ năng số là một yêu cầu tự thân hàng ngày”- ông nói thêm.

Đại biểu, cán bộ Quốc hội trở thành “Công dân số gương mẫu”

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan nhanh chóng ban hành chính thức Khung kiến thức, kỹ năng số, giáo trình, bài giảng sau hội nghị này. Ông lưu ý triển khai tập huấn cần “đúng người, đúng nhu cầu” tránh hình thức, đào tạo tràn lan không hiệu quả.

Cạnh đó, cần đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện nền tảng tri thức số toàn diện, phát triển các giáo trình điện tử, bài giảng trực tuyến, ứng dụng học tập trên thiết bị di động, tích hợp với các nền tảng học trực tuyến sẵn có, đồng thời kết nối, khai thác tối đa nền tảng “Bình dân học vụ số” quốc gia.… để học viên có thể thuận tiện học tập mọi lúc, mọi nơi.

Tổng Bí thư yêu cầu phổ biến, triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” đến HĐND cấp tỉnh, cấp xã.

Theo Tổng Bí thư, kết quả hoàn thành chương trình “Bình dân học vụ số” là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, gắn với công tác thi đua khen thưởng hàng năm. Ảnh: PHẠM THẮNG

Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan cũng được yêu cầu phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia để tích hợp kết quả học tập, chứng nhận kỹ năng số của cán bộ Quốc hội lên nền tảng định danh điện tử VNeID để quản lý thống nhất, công nhận thành tích học tập.

“Kết quả hoàn thành chương trình “Bình dân học vụ số” là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, gắn với công tác thi đua khen thưởng hàng năm”- Tổng Bí thư nói.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư yêu cầu hoàn thành mục tiêu phổ cập 100% kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho toàn thể đại biểu và cán bộ, công chức Quốc hội vào năm 2026. “Đây là mục tiêu cao, nhưng hoàn toàn khả thi nếu chúng ta có lộ trình phù hợp và sự chỉ đạo sát sao”- theo Tổng Bí thư.

Ông đề nghị Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo- Dân vận Trung ương, Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT và các địa phương tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng số hướng tới các mốc kỷ niệm quan trọng.

“Tôi tin tưởng rằng nếu 100% đại biểu, cán bộ Quốc hội trở thành “công dân số gương mẫu” biết vận dụng thành thạo công nghệ, thì kết quả hoạt động của Quốc hội sẽ đạt được theo cấp số nhân”- Tổng Bí thư nói.

Sáu công việc thường xuyên

Đặc biệt, trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư lưu ý 6 lĩnh vực trọng tâm, 6 công việc thường xuyên cần làm.

Thứ nhất, chuyển đổi hoạt động từ tư duy giấy viết sang chuyển đổi số là một chuyển đổi mới, do đó hệ thống pháp lý, pháp luật cũng phải chuyển đổi theo. Tổng Bí thư yêu cầu trước hết phải có một hệ thống pháp lý tạo điều kiện cho chuyển đổi số thực hiện được tốt trong mọi công việc, trong đời sống xã hội và tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống để tạo điều kiện cho toàn dân trong hoạt động chuyển đổi số.

“Đây là một lĩnh vực rất mới”- ông nói và cho rằng điều này đặt Quốc hội đứng trước một khối lượng công việc rất lớn. Tuy nhiên, việc này nếu chỉ riêng Quốc hội thực hiện là không đủ, đòi hỏi cả hệ thống đều phải làm việc xây dựng hệ thống pháp lý, để đảm bảo cho việc chuyển đổi hoàn thiện một cách tốt nhất.

Thứ hai, phải có hạ tầng số, công nghệ thông tin tốt. Chúng ta phải đảm bảo được yêu cầu hạ tầng về kỹ thuật này mới có thể phát triển chuyển đổi số được.

Thứ ba, về dữ liệu, Tổng Bí thư cho rằng nói chuyển đổi số mà không có dữ liệu tức là chưa có chuyển đổi số.

“Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống. Nếu đủ chỉ được một lúc thôi, không sống, không sạch cũng không được. Dữ liệu bẩn sẽ ra kết quả bẩn. Đúng, đủ, sạch là phải sống, phải chăm lo, phải nuôi dưỡng, phải bổ sung hàng ngày”- Tổng Bí thư cho rằng sở dĩ có trí tuệ nhân tạo là vì dựa trên cơ sở sức sống của nó là dữ liệu; nếu không có dữ liệu thì trí tuệ nhân tạo cũng chịu…

Thứ tư, yêu cầu bảo mật phải an toàn. Tổng Bí thư nhận định đây là việc “rất quan trọng”, dữ liệu phải được tuyệt đối bảo mật an toàn.

“Mình làm, người khác chiếm lĩnh được ngay, lộ bí mật còn nguy hiểm nữa. Người dân cũng không tín nhiệm, không hưởng ứng vì họ tham gia rồi bị lộ thông tin cá nhân”- Tổng Bí thư phân tích.

Thứ năm, về nhân sự, về con người. Ông lưu ý yêu cầu phải có lực lượng chuyên nghiệp, phải có hiểu biết, có kiến thức, phải được đào tạo, phải được bồi dưỡng và đặc biệt, cần phải chăm lo nguồn nhân lực này.

Thứ sáu, phải có ngân sách đầu tư. Đầu tư để làm sao bảo đảm hệ thống của chúng ta hoạt động được và duy trì được hoạt động tốt…; đồng thời phải nâng cấp vì khoa học nghệ thay đổi liên tục, nếu chúng ta dừng lại là tụt hậu ngay.

“Nếu ai muốn làm về chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ đều phải đảm bảo sáu yếu tố rất quan trọng này. Ban chỉ đạo đã chỉ đạo rất sát sao về những việc này”- ông nói thêm.

Cuối bài phát biểu, Tổng Bí thư kêu gọi toàn thể cán bộ, đại biểu Quốc hội tiếp tục hăng hái hưởng ứng, nêu gương sáng trong học tập suốt đời và đổi mới sáng tạo, biến “Bình dân học vụ số” thành phong trào cách mạng sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị.

“Với sự đoàn kết, quyết tâm, mục tiêu xây dựng một Việt Nam số, một đất nước phát triển hùng cường nhất định sẽ đạt được”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.