Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị chuyên đề Bình dân học vụ số- Quốc hội số 13/09/2025 15:28

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm dự và sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị chuyên đề Bình dân học vụ số - Quốc hội số.

Chiều 13-9, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại đây.

Hội nghị kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (nhà Quốc hội) tới 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố (Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh), 14 điểm cầu của Kiểm toán Nhà nước tại các khu vực và 3.321 HĐND cấp xã theo dõi trực tiếp qua Kênh My TV, với khoảng hơn 6.000 người tham dự.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị chuyên đề Bình dân học vụ số - Quốc hội số. Ảnh: PHẠM THẮNG

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay đây là hoạt động thể hiện sự quyết tâm của Quốc hội trong việc chuyển đổi số trong thực thi công vụ; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là phải triển khai bài bản, có bộ tài liệu, tổ chức tập huấn, đánh giá để mỗi người thấy rõ trách nhiệm, nhu cầu, phục vụ công việc hiệu quả hơn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội khóa 14 đã có hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng “Quốc hội điện tử 1.0”, cung cấp cho đại biểu Quốc hội công cụ hiện đại trên máy tính bảng, khởi đầu cho các kỳ họp Quốc hội “không giấy tờ”, góp phần nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghị trường.

Ngày 15-11-2024, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội được thành lập do một Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng ban.

Đến giữa tháng 5-2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1637 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025-2030, tạo nền tảng để thực hiện chuyển đổi số một cách bài bản, toàn diện, khoa học, hiệu quả và minh bạch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Theo đó, đã nâng cấp, triển khai ứng dụng “Quốc hội 2.0” với cải tiến vượt bậc do Tập đoàn Viettel phối hợp với nhóm chuyên gia từ Singapore phát triển, với nhiều tiện ích mới. Chẳng hạn như tìm kiếm và truy cập văn bản nhanh chóng, từng bước cập nhật dữ liệu đầy đủ, giao diện thân thiện, chia sẻ tài liệu trực tuyến giữa các đại biểu, tra cứu trực tiếp nội dung văn bản, tóm tắt văn bản mà không phải đọc từng trang.

Đặc biệt là việc ứng dụng mới tích hợp trợ lý ảo AI, hỗ trợ tra cứu thông tin, cho phép đăng nhập bằng vân tay, giọng nói; gửi chất vấn bằng văn bản; chuyển giọng nói thành văn bản, gỡ băng và nhận diện được cả giọng nói theo vùng miền.

“App Quốc hội 2.0 đã góp phần giúp cho Kỳ họp thứ 8, thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã xem xét, thông qua số lượng rất lớn các Luật, Nghị quyết với sự đồng thuận cao của các vị đại biểu Quốc hội”- ông Trần Thanh Mẫn nói.

Cùng với đó, hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử đã được liên thông với trục văn bản quốc gia, cho phép xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi, tích hợp chữ ký số và công cụ theo dõi tiến độ công việc.

“Ứng dụng này sẽ được mở rộng triển khai tới HĐND các cấp, các đoàn đại biểu Quốc hội trong thời gian tới”- Chủ tịch Quốc hội thông tin.

Tuy nhiên, ông Trần Thanh Mẫn nhận định việc ứng dụng khoa học công nghệ mới nhất định sẽ phát sinh khó khăn, vướng mắc, không thể bằng lòng với sản phẩm đã có, mà phải thường xuyên lắng nghe, tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, nâng cấp.

“Tôi rất mong các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để phong trào được triển khai hiệu quả, thực chất trong thời gian tới”- Chủ tịch Quốc hội nói và khẳng định quyết tâm thực hiện chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ chốt, là “chìa khóa vàng” để đưa đất nước phát triển bứt phá, vượt qua thách thức và hiện thực hóa khát vọng hùng cường.