Tổng Bí thư: Cần khắc phục 'bệnh' lười suy nghĩ, bảo thủ về tư duy 09/09/2025 18:17

(PLO)- Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cần đi đầu trong việc khắc phục ‘bệnh’ lười suy nghĩ, ngại học tập, nghiên cứu, thủ cựu, chủ nghĩa kinh nghiệm dẫn đến đóng băng, giáo điều, bảo thủ về tư duy, ý chí trong hoạt động thực tiễn, cứng nhắc trong lề lối làm việc.

Ngày 9-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Ảnh: TTXVN

Đảng bộ rất đặc thù

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương báo cáo công tác lãnh đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I trong điều kiện, bối cảnh mới được thành lập, các đảng bộ trực thuộc vừa hợp nhất, sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn.

Theo Bộ Chính trị, đây là Đảng bộ rất đặc thù, là tổ chức đảng của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, cơ quan tư pháp, cơ quan nghiên cứu khoa học, lý luận, đào tạo, báo chí, xuất bản có vị trí, vai trò đặc biệt của hệ thống chính trị.

Ngoài ra, Bộ Chính trị đánh giá nhìn chung, văn kiện được chuẩn bị rất chu đáo, nghiêm túc, công phu, khoa học, bảo đảm theo đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Nội dung các văn kiện cơ bản bám sát các quan điểm, định hướng lớn của dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị gắn với tình hình thực tiễn và đặc thù của Đảng bộ. Đồng thời, thể hiện được quan điểm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, trọng tâm là đổi mới tư duy và hành động, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược.

Đặc biệt, theo đánh giá của Bộ Chính trị, phương án nhân sự cơ bản bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Nâng tầm công tác tham mưu chiến lược

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm để bổ sung, hoàn thiện Văn kiện Đại hội.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung tổ chức thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, ông lưu ý tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, đòi hỏi không ngừng đổi mới tư duy, phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng.

Tổng Bí thư cũng nhắc tới yêu cầu phải nâng tầm công tác tham mưu chiến lược.

Đảng bộ cần lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo các cơ quan trong Đảng bộ tập trung thực hiện tốt nhóm nhóm nhiệm vụ chiến lược, trọng yếu.

Thứ nhất, nghiên cứu, đánh giá, tổng kết thực tiễn và lý luận, tham mưu, tư vấn giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, ban hành, cụ thể hoá, không ngừng bảo vệ và phát triển đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách lớn của Đảng.

Thứ hai, bám sát thực tiễn tình hình đất nước và tình hình quốc tế, khu vực, chủ động phát hiện, dự báo chính xác vấn đề cấp bách đang đặt ra; đề xuất, tham mưu kịp thời giải pháp phù hợp, khả thi nhằm giải quyết hiệu quả yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, điều chỉnh, hoàn thiện quan điểm, chủ trương, chính sách và quyết sách lớn của Đảng.

Thứ ba, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

﻿ ﻿ Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương (ảnh trái) và Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Khắc phục bệnh lười suy nghĩ

Một nhiệm vụ quan trọng khác, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác, lề lối làm việc, cơ chế phối hợp.

Ông lưu ý việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu cấp chiến lược, chuyên gia đầu ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới. Ngoài ra, cần chú trọng đào tạo, quy hoạch, bổ sung cán bộ trẻ, có năng lực tư duy chiến lược, hội nhập quốc tế, am hiểu công nghệ số.

Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cần đi đầu trong việc khắc phục "bệnh" lười suy nghĩ, ngại học tập, nghiên cứu, thủ cựu, chủ nghĩa kinh nghiệm dẫn đến đóng băng, giáo điều, bảo thủ về tư duy, ý chí trong hoạt động thực tiễn, cứng nhắc trong lề lối làm việc.

Nhiệm vụ quan trọng nữa là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiểu mẫu. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng.

Tổng Bí thư đề nghị phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, xây dựng văn hoá chính trị trong Đảng bộ. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chủ động làm tốt công tác tự chỉnh đốn, tự kiểm tra, tự giám sát để xây dựng, bảo vệ và giữ gìn sự liêm chính của đội ngũ cán bộ. Tập trung xây dựng chi bộ tốt, đảng viên tốt; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, với phương châm "đúng vai, thuộc bài" cũng là một nhiệm vụ được Tổng Bí thư lưu ý.

Ngoài ra, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, xử lý công việc.