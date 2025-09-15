Cho ý kiến phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa mới vào tháng 11 15/09/2025 11:58

Sáng 15-9, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG) đã chủ trì Phiên họp thứ hai HĐBCQG.

Tổng Bí thư rất coi trọng, kỳ vọng về cuộc bầu cử

Tại Phiên họp, HĐBCQG đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo của HĐBCQG về việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 từ sau phiên họp thứ nhất đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng thảo luận về dự kiến chương trình, nội dung và kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: QH

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao các Tiểu ban của HĐBCQG đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao. Đến nay, các nhiệm vụ đều bảo đảm đúng tiến độ, chuẩn bị các điều kiện cho công tác bầu cử. Chủ tịch QH cũng ghi nhận, đánh giá cao, nhiều ý kiến rất xác đáng, tâm huyết, có cơ sở tại phiên họp.

Nhấn mạnh, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn coi trọng và kỳ vọng sự thành công trong công tác bầu cử, do đó Chủ tịch QH lưu ý việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử phải chuẩn mực, hiệu ứng tốt, yêu cầu phải có sự tập trung, đồng bộ, ngay từ bây giờ.

Chủ tịch QH cho biết trong ba kỳ bầu cử liên tiếp gần đây, Việt Nam đã tổ chức đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cao (trên 99%), cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, theo Chủ tịch QH vẫn bộc lộ một số tồn tại. Có thể kể đến như một số địa phương còn lúng túng trong khâu chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu. Ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, thiếu đồng bộ; dẫn đến khối lượng công việc thủ công lớn, dễ sai sót.

“Phải có sự chuẩn bị bài bản hơn, đồng bộ hơn, nhất là trong điều kiện hiện nay khi ứng dụng công nghệ thông tin đang đem lại những lợi thế, thuận lợi nhất định trong việc kết nối dữ liệu, đảm bảo thông suốt” - Chủ tịch QH yêu cầu.

Khái quát các nội dung trao đổi tại phiên họp, về dự thảo kế hoạch Tổ chức Hội nghị toàn quốc, Chủ tịch QH đề nghị cần tập trung và phân công rõ hơn ở phần thảo luận, giải đáp vướng mắc, làm sao đổi mới Hội nghị triển khai theo góc độ hai chiều, nhất là trong điều kiện bộ máy mới, cần phải có sự chi tiết, cụ thể, ý kiến giải đáp phải sắc, trúng, đúng, trọng tâm, thực chất, tạo lan tỏa tốt.

Chủ tịch QH cũng yêu cầu, thành phần tham dự cần tiếp tục rà soát thêm để bảo đảm đầy đủ, toàn diện trong tiếp cận; bảo đảm toàn hệ thống chính trị phải nắm vững Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo của HĐBCQG. Xây dựng kịch bản chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị; Chuẩn bị tài liệu đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu; Bảo đảm công tác an ninh, an toàn thông tin; Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong tuyên truyền, định hướng dư luận...

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết HĐBCQG đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử. Theo ông, điều này nhằm tạo sự thống nhất pháp lý trong toàn quốc; Bảo đảm mọi quy trình bầu cử được thực hiện trên cơ sở biểu mẫu chuẩn hóa.

“Cốt lõi và đổi mới mạnh mẽ vẫn là ưu tiên, tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử, cơ quan bầu cử, cử tri, tránh sai sót và khiếu kiện” - Chủ tịch QH nói.

Sớm triển khai cụ thể để các địa phương nắm vững

Nhấn mạnh khối lượng công việc trong thời gian tới là rất lớn, Chủ tịch QH lưu ý 7 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, cần làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử; Hoàn thành việc ban hành các văn bản, tài liệu, sách hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử, chuẩn bị công tác bầu cử, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho ý kiến tại phiên họp. Ảnh: QH

Chủ tịch QH cũng lưu ý Bộ Nội vụ cần sớm triển khai để các địa phương nắm rõ, tính toán đơn vị bầu cử hợp lý trong bối cảnh đã kết thúc hoạt động cấp huyện.

Văn phòng HĐBCQG tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu, tổng hợp, bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời phục vụ HĐBCQG trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định, tiến độ.

Chính phủ, các bộ, ngành như Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ... các ban của Đảng và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bám sát nội dung, tiến độ theo Kế hoạch về việc ban hành các văn bản phục vụ công tác bầu cử. Ủy ban Thường vụ QH chuẩn bị báo cáo HĐBCQG về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH.

Chủ tịch QH yêu cầu ngay trong tháng 9, 10 tới cần xây dựng dự thảo Tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XVI; làm việc với Ban Thường trực MTTQ Việt Nam và các cơ quan để thống nhất dự kiến số lượng, thành phần dự kiến phân bổ ĐBQH trước khi trình HĐBCQG, UBTVQH xem xét, quyết định vào giữa tháng 11.

“Xây dựng phương hướng nhân sự ĐBQH chuyên trách khóa XVI báo cáo Đảng ủy QH xem xét, cho ý kiến dự kiến giữa tháng 11” – ông Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Chủ tịch QH giao Bộ Tài chính chủ trì việc hướng dẫn, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử chặt chẽ theo quy định pháp luật; Bộ Công an xây dựng hoàn thiện vận hành trên ứng dụng VneID dành cho người ứng cử để thuận tiện trong việc kê khai hồ sơ và tra cứu hồ sơ ứng cử; Giao Văn phòng HĐBCQG thực hiện chế độ báo cáo tiến độ; Tiểu ban thông tin tuyên truyền đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin ... rộng rãi, kịp thời.

Nhấn mạnh từ nay tới 15-3, khối lượng công việc phải thực hiện là rất lớn, Chủ tịch QH đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi thành viên trong HĐBCQG nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách.

Ông cũng yêu cầu các Tiểu ban tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan để triển khai nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, thời hạn, theo các chỉ đạo cũng như mốc thời gian pháp luật đã quy định, không để chậm trễ gây ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử.