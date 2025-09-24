Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM ghi nhận nhiều ý kiến khi tiếp xúc cử tri khu vực Vũng Tàu 24/09/2025 18:27

(PLO)- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri 5 phường, xã thuộc khu vực TP Vũng Tàu (cũ) phản ánh về vấn đề đất đai, quy hoạch, sử dụng trụ sở công sau sáp nhập...

Ngày 24-9, tổ công tác của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM do bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng đoàn chuyên trách làm tổ trưởng, đã tiếp xúc cử tri tại năm phường, xã thuộc khu vực TP Vũng Tàu (cũ), gồm phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng và xã Long Sơn, TP.HCM.

Tại các hội nghị, bà Huỳnh Thị Phúc đã thông tin đến cử tri năm phường, xã về tình hình kinh tế - xã hội cả nước 8 tháng và TP.HCM 9 tháng đầu năm 2025; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; Hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ sau kỳ họp thứ 9 và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM sau hợp nhất kể từ ngày 1-7-2025.

Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Vũng Tàu và Tam Thắng sáng 24-9. Ảnh: TK

Bên cạnh đó, bà Huỳnh Thị Phúc cũng thông tin về kết quả theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, sau các đợt tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH Thành phố đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển đến các cơ quan chức năng trung ương và địa phương xem xét, giải quyết, bao gồm: 108 ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền Trung ương, 128 ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền địa phương.

Đến nay, Đoàn ĐBQH Thành phố đã nhận 113 văn bản của cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri, trong đó có 46 văn bản của cơ quan Trung ương trả lời cho 87 ý kiến, kiến nghị của cử tri; còn 21 ý kiến, kiến nghị đang được xem xét, trả lời. 30 văn bản của các sở, ngành Thành phố trả lời cho 80 ý kiến, kiến nghị; còn 48 ý kiến, kiến nghị đang được xem xét, trả lời.

Đoàn ĐBQH Thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát, đôn đốc việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân...

Ông Trần Văn Khánh, cử tri phường Vũng Tàu (nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phát biểu ý kiến tại tiếp xúc cử tri sáng 24-9. Ảnh: TK

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của phường Vũng Tàu, Tam Thắng (tổ chức sáng 24-9) và cử tri phường Rạch Dừa, Phước Thắng, xã Long Sơn (chiều 24-9) đã có gần 30 ý kiến cử tri phản ánh trực tiếp đến các đại biểu Quốc hội.

Trong đó tập trung nhiều vào vấn đề quy hoạch, dự án triển khai kéo dài gây khó khăn cho cuộc sống cũng như các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, như: dự án khu trung tâm Chí Linh, dự án hồ điều hòa nay thuộc phường Phước Thắng, dự án trụ sở công an TP Vũng Tàu (trước sáp nhập), quy hoạch dự án lọc dầu tại xã Long Sơn trong khi nhà máy hóa dầu đã triển khai, dự án cảng Sao Mai - Bến Đình...

Bên cạnh đó là các ý kiến về vấn đề thi hành bản án hành chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, một số khó khăn trong công tác tại địa bàn dân cư sau sáp nhập, vấn đề về môi trường, đô thị, chính sách đối với người có công.

Cử tri phường Rạch Dừa nêu kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn ĐBQH TP.HCM chiều 24-9. Ảnh: TK

Trong số các ý kiến, có ý kiến của cử tri Trần Văn Khánh (phường Vũng Tàu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về sắp xếp, sử dụng các trụ sở công sau sáp nhập để tránh tình trạng lãng phí. Trong đó, cử tri đồng tình với việc dự kiến Thành phố bố trí trụ sở công cũ ưu tiên để đầu tư mở rộng bệnh viện, trường học...

Sau khi nghe các ý kiến cử tri, lãnh đạo các phường, xã và sở ngành liên quan cũng đã trả lời một số vấn đề ngay tại hội nghị. Tổ công tác của Đoàn ĐBQH cũng đã tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các ý kiến cử tri để tổng hợp đưa vào báo cáo, sắp tới sẽ chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, trả lời.