Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM chỉ đạo ‘nóng’ khi gặp người dân ở phường Lái Thiêu 04/09/2025 15:29

(PLO)- Sau khi nghe ý kiến trình bày của người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Lái Thiêu, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Văn Lợi đã đề nghị phường Lái Thiêu tiếp nhận, xử lý.

Ngày 4-9, ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, dẫn đầu đoàn khảo sát số 1 đến kiểm tra, khảo sát tại phường Lái Thiêu.

Nội dung khảo sát là về “Công tác tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương về chuyển đổi số; thực hiện Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính (TTHC) liên thông toàn trình, trực tuyến, phi địa giới hành chính; xây dựng chính quyền số; xã hội số và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cấp xã”.

Đầu buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã đến Công an phường Lái Thiêu để khảo sát, trao đổi lực lượng công an, với người dân về công tác giải quyết TTHC.

Tiếp đó, Đoàn khảo sát đến Trung tâm phục vụ hành chính công phường Lái Thiêu để kiểm tra thực tế.

Người dân trình bày với Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội về vướng mắc gặp phải khi giải quyết TTHC. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại đây, ông Nguyễn Văn Lợi đã trao đổi với những người dân đến thực hiện TTHC. Hầu hết mọi người đều hài lòng với sự phục vụ của cán bộ, TTHC được thực hiện bài bản, đúng quy trình, ít vướng mắc.

Đáng chú ý, khi thấy ông Nguyễn Văn Lợi cùng Đoàn khảo sát đến đây kiểm tra, một người dân đến thực hiện TTHC đã tới gặp ông Lợi để trình bày về sự việc vướng mắc của mình.

Người dân đến giải quyết TTHC tại phường Lái Thiêu. Ảnh: LÊ ÁNH

Người đàn ông cho biết mình đang làm hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách nhưng đi nhiều lần, đến nhiều nơi mà vẫn chưa thể thực hiện được.

Từ phản ánh của người dân, ông Lợi đã chỉ đạo “nóng” lãnh đạo phường Lái Thiêu nhanh chóng tiếp nhận, tìm hiểu và giải quyết sớm cho dân.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đề nghị phường Lái Thiêu cử cán bộ chuyên môn tiếp nhận và xử lý ngay, nếu có vướng mắc gì thì phải trao đổi với các ngành để giải quyết, không để người dân đi lại nhiều lần.

Không từ chối bất kỳ hồ sơ nào của người dân.

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch phường kiêm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Lái Thiêu, đã báo cáo với Đoàn khảo sát về kết quả thực hiện chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06, cải cách hành chính… và những khó khăn thực tế tại địa phương.

Ông Đoàn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch phường kiêm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Lái Thiêu, báo cáo với đoàn khảo sát. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ông Dũng, UBND phường Lái Thiêu đã và đang tập trung triển khai, tổ chức thực hiện chuyển đổi số; cải cách TTHC liên thông, toàn trình, trực tuyến, phi địa giới hành chính nhằm hướng tới chính quyền điện tử, kinh tế số và xã hội số.

Với mục tiêu là tạo sự thuận tiện, minh bạch, hiệu quả trong giải quyết TTHC, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Riêng Trung tâm phục vụ hành chính công phường Lái Thiêu, quá trình hoạt động đã vừa giải quyết TTHC cho người dân vừa điều chỉnh mô hình tiếp nhận và trả kết quả.

Cán bộ, Công an phường Lái Thiêu giải quyết TTHC cho người dân vào sáng 4-9. Ảnh: LÊ ÁNH

Trung tâm đã ba lần thay đổi để tạo ra nét mới của mô hình chính quyền 2 cấp theo hướng chuyên nghiệp và đổi mới sáng tạo. Từ đó, khắc phục được tình trạng “quầy rất đông, quầy ngồi không mà người dân phải chờ”.

"Với mô hình mới, đòi hỏi công chức, viên chức phải am hiểu nhiều loại hồ sơ của các lĩnh vực khác nhau theo phòng chuyên môn" - ông Dũng nói và thông tin với sự nỗ lực của từng cán bộ, công chức, việc giải quyết hồ sơ được thực hiện theo hình thức luân chuyển hồ sơ giấy, người dân không còn gặp cảnh "trễ hẹn".

Bên cạnh đó, phường đã chỉ đạo lực lượng công an thực hiện cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân, triển khai cắt giảm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để các ban ngành, khu phố tập trung thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu được giao trước ngày 31-8. Kết quả đã thực hiện đạt tỉ lệ 82,9%.

Ông Dũng nhấn mạnh tất cả các thủ tục hành chính, hồ sơ người dân đến thực hiện tại phường Lái Thiêu đều được cán bộ tiếp nhận, không từ chối, đùn đẩy trách nhiệm hay không yêu cầu người dân đi nhiều nơi. Vấn đề nào khó khăn, liên quan đến các ngành thì phường sẽ xin ý kiến, trao đổi để giải quyết cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Lợi khảo sát tại điểm tiếp dân của Công an phường Lái Thiêu. Ảnh: LÊ ÁNH

Bên cạnh thuận lợi thì địa phương cũng gặp không ít khó khăn như trang thiết bị, hạ tầng dữ liệu, mạng còn thiếu, còn chậm. Cơ sở dữ liệu của một số lĩnh vực có lúc chưa đồng bộ, cập nhật chưa kịp thời, ảnh hưởng đến liên thông TTHC. Quy trình, quy định pháp lý còn vướng mắc, chồng chéo chưa có sự thống nhất liên thông…

Mặt khác, phường Lái Thiêu là phường trung tâm, dân số tập trung đông nên khối lượng công việc, hồ sơ một ngày nhiều khiến áp lực của cán bộ giải quyết TTHC rất lớn. Điều này dẫn đến việc phường Lái Thiêu vẫn chưa giải quyết được hồ sơ phi địa giới hành chính nào.

Ông Đoàn Tấn Dũng đề xuất các ngành nhanh chóng hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho địa phương để cán bộ thực hiện giải quyết thủ tục cho người dân được thuận lợi…

Lãnh đạo phường phải sát dân thì mới cải cách được TTHC

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ngành cũng đã giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của địa phương. Đồng thời, ghi nhận những khó khăn của phường để báo cáo cấp trên sớm có hướng giải quyết cho phường Lái Thiêu và các địa phương khác trên toàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Lợi đề nghị phường Lái Thiêu tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa, nâng cao chất lượng trong công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính... Ảnh: LÊ ÁNH

Phát biểu kết luận, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà chính quyền phường Lái Thiêu đạt được sau hai tháng vận hành.

Ông Lợi cho biết thời gian qua là giai đoạn rất khó khăn khi bắt đầu thực hiện chính quyền 2 cấp, áp lực của chính quyền cấp xã mà đặc biệt ở phường Lái Thiêu là rất lớn. Kết quả đạt được cho thấy những nỗ lực rất lớn, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo và cán bộ phường.

Tuy nhiên, ông Lợi cũng đề nghị phường Lái Thiêu tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa, nâng cao chất lượng trong công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính…

“Chuyển đổi số, cải cách hành chính là phải làm tới nơi, tới chốn, không làm nửa vời. Nếu làm nửa vời sẽ còn làm khổ dân hơn nữa, lâu dần người dân sẽ không còn niềm tin vào chính quyền nữa” - ông Lợi nhấn mạnh.

Ông Lợi cũng yêu cầu phường Lái Thiêu sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ nào không phát huy được phải tính toán theo thẩm quyền, đặc biệt là cán bộ chuyên môn nghiệp vụ.

Ông Nguyễn Văn Lợi trao đổi, thăm hỏi người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Lái Thiêu. Ảnh: LÊ ÁNH

Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Lợi đề nghị lãnh đạo phường Lái Thiêu phải gần dân, sát dân hơn nữa. Khi đó mới biết, mới phát hiện khâu nào, thủ tục nào bị ách tắc mà giải quyết ngay.

“Nếu công việc quá bận không thể đến từng khu phố, nhà dân để gặp gỡ trao đổi thì lãnh đạo phường chỉ cần đến Trung tâm phục vụ hành chính công. Tới đây trao đổi, tiếp xúc với người dân là nắm rõ tất cả các vấn đề. Còn nếu lãnh đạo phường mà xa dân, thờ ơ với dân thì công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính sẽ không hiệu quả, không đi tới đâu” - ông Lợi nhấn mạnh.