Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 16,5 triệu đồng

09/09/2025 11:51

(PLO)- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế lên mức 16,5 triệu đồng/tháng; người phụ thuộc lên mức 6.600.000 đồng/tháng.

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) của thuế thu nhập cá nhân.

Tại dự thảo, nhận định mức GTGC hiện hành được áp dụng từ năm 2020 đến nay nên cần thiết phải điều chỉnh cho phù hợp, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án điều chỉnh mức GTGC.

Phương án 1, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng CPI. Cụ thể, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên khoảng 13,3 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 5,3 triệu đồng/tháng.

Phương án 2, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người. Cụ thể, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên khoảng 15,5 triệu/tháng; mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng lên khoảng 6,2 triệu đồng/tháng.

Góp ý cho dự thảo, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cho rằng mức GTGC của thuế TNCN ở cả hai phương án vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt thực tế của người nộp thuế và người phụ thuộc.

Do đó, để mức GTGC phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính ổn định, phù hợp với tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2025 và giai đoạn 2026-2030, đề nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh mức GTGC cho đối tượng nộp thuế lên mức 20 triệu đồng/tháng (240 triệu đồng/năm); điều chỉnh mức GTGC cho mỗi người phụ thuộc lên 10 triệu đồng/tháng.

Theo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, việc điều chỉnh này không chỉ đảm bảo nguyên tắc công bằng, nuôi dưỡng nguồn thu mà còn góp phần hỗ trợ người dân vượt qua áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng lớn.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế lên mức 16.500.000 đồng/tháng; người phụ thuộc lên mức 6.600.000 đồng/tháng. Ảnh: MINH TRÚC

Đề xuất mức giảm trừ 16,5 triệu đồng, người phụ thuộc 6,6 triệu đồng

Trong khi đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM cho rằng dựa trên các số liệu phân tích và căn cứ tình hình biến động giá gần đây, dự đoán mức tăng chỉ số giá các mặt hàng cơ bản cuối năm 2025 có thể đạt mức 50%.

Do đó, kiến nghị điều chỉnh mức GTGC của người nộp thuế tăng tương ứng 50%, đạt mức 16,5 triệu đồng/tháng. Đồng thời, với mức tăng GTGC, khi xây dựng Luật Thuế TNCN (sửa đổi) cũng cần thay đổi các bậc thuế trong biểu thuế lũy tiến để mức thu nhập của bậc thuế có thuế suất cao nhất cũng tăng tương ứng 50%, đạt mức 120 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM cho rằng nên quy định thời gian cụ thể định kỳ để xem xét, đánh giá lại mức GTGC cho phù hợp. Hoặc đưa ra tiêu chí rõ ràng trong trường hợp nền kinh tế biến động đến mức nào thì Bộ Tài chính tiến hành xem xét, điều chỉnh mức giảm trừ.

Bên cạnh đó, đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM nhận định khi mức giảm trừ chung cho cá nhân người nộp thuế tăng 50% thì mức giảm trừ cho người phụ thuộc phải tăng tương ứng. Tuy nhiên, thực tế chi phí cho người phụ thuộc (đặc biệt là con cái) thường chiếm tới hơn 40% chi phí của cha mẹ.

Do đó, kiến nghị điều chỉnh mức GTGC của người phụ thuộc lên mức 6,6 triệu đồng/tháng.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. HCM cũng kiến nghị cần bổ sung một số khoản giảm trừ có tính chất đặc thù như: Lãi vay mua ngôi nhà đầu tiên; chi phí đào tạo cho chính người nộp thuế; chi phí học tập cho con cái; chi phí chữa bệnh dài hạn và bệnh hiểm nghèo cho cha mẹ, vợ, chồng, con cái...

Đề xuất điều chỉnh hằng năm theo CPI

Ý kiến khác, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Huế cho rằng hai phương án điều chỉnh GTGC được xây dựng trên cơ sở khác nhau. Phương án 1, dựa theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và phương án 2, dựa theo tốc độ tăng thu nhập/GDP bình quân đầu người.

Song, trong bối cảnh Việt Nam tăng trưởng nhanh, mức sống cải thiện nhưng ngân sách vẫn phải đảm đương nhiều nhiệm vụ an sinh - xã hội, việc lựa chọn một phương án duy nhất là chưa phù hợp.

Vì vậy, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Huế đề nghị xây dựng phương án kết hợp (Phương án 3). Cụ thể, điều chỉnh hằng năm theo CPI để bảo đảm GTGC không bị trượt giá do lạm phát; định kỳ 3-5 năm, điều chỉnh bổ sung theo tốc độ tăng thu nhập/GDP bình quân đầu người, nhằm chia sẻ hợp lý thành quả tăng trưởng với người nộp thuế.