Bộ Tài chính: Giảm trừ gia cảnh theo vùng, miền rất khó triển khai 07/08/2025 16:53

(PLO)- Nếu quy định mức giảm trừ gia cảnh theo vùng, miền sẽ có những hạn chế và rất khó triển khai thực hiện. Bởi ngay trong một tỉnh, một thành phố đã có những khu vực khác nhau với mức chi phí sinh hoạt khác nhau,

Chiều 7-8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, phóng viên đặt câu hỏi về việc những thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM có mức chi phí sinh hoạt đắt đỏ, vậy có nên quy định mức giảm trừ gia cảnh theo vùng miền hay không?

Giảm trừ gia cảnh theo vùng miền có nhiều hạn chế

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho hay, khi nghiên cứu về việc điều chỉnh mức giảm trừ thì có rất nhiều ý kiến khác nhau với các phương án khác nhau liên quan đến cơ sở để xác định mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thế thu nhập cá nhân.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh: Khi nghiên cứu, đây là một trong những phương án mà các chuyên gia, các cán bộ chuyên môn của Bộ Tài chính phải nghiên cứu rất kỹ.

Thứ trưởng Chi cho biết phương án nào cũng sẽ có “mặt này mặt kia”, ưu điểm và nhược điểm. Và Bộ Tài chính đánh giá, nếu quy định mức giảm trừ gia cảnh theo vùng, miền sẽ có những hạn chế và rất khó trong quá trình triển khai thực hiện.

“Chúng ta thấy rằng, ngay trong một tỉnh, một thành phố đã có những khu vực khác nhau với những chi phí sinh hoạt khác nhau. Vậy, nếu quy định mức giảm trừ gia cảnh theo vùng, miền thì với mỗi khu vực sẽ rất khác nhau và khác biệt”.

Lấy ví dụ ở TP.HCM và Hà Nội, Thứ trưởng cho biết, có những phường ở vùng lõi, tức là vùng trung tâm thì chi phí sinh hoạt rất cao. Tuy nhiên, với những xã, những khu vực ở xa hơn, vùng ngoại thành thì chi phí sinh hoạt, chi phí cho cuộc sống cá nhân của một gia đình hay một con người sẽ thấp hơn, khác biệt với vùng trung tâm.

Theo Thứ trưởng đó cũng là lý do cơ quan này chỉ đề xuất hai phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Phương án một là căn cứ vào mức điều chỉnh theo CPI, tức là như luật hiện hành. Và phương án hai là điều chỉnh theo tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng của GDP.

“Sau khi lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Tài chính nhận được nhiều ý kiến góp ý và chúng tôi thấy rằng là đa số các ý kiến đồng tình theo phương án hai”, Thứ trưởng Bộ Tài chính nói và cho biết cơ quan soạn thảo đang tiếp tục hoàn chỉnh và có phương án cụ thể nhất để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Chính phủ theo quy trình ban hành một văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin về mức giảm trừ gia cảnh. Ảnh: MINH TRÚC

Sẽ có nhiều hơn 1 sàn giao dịch tài sản mã hóa thí điểm

Cũng tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về tiến độ triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa và dự kiến có bao nhiêu sàn giao dịch mã hóa sẽ được xem xét và cấp phép trong giai đoạn thí điểm.

Trả lời, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay, Bộ Tài chính đã nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên quốc tế. Sau đó, đánh giá tình hình khả năng tham gia giao dịch mua bán tài sản mã hóa của công dân Việt Nam.

Nhận định đây là một lĩnh vực rất mới, rất khó triển khai, phải làm sao vừa đảm bảo xây dựng, vừa đảm bảo tổ chức, phát triển an toàn, bền vững, do đó Bộ Tài chính đang đánh giá kỹ lưỡng cùng với các cơ quan liên quan.

"Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đã cơ bản hoàn chỉnh đề án trên tất cả các khía cạnh và đề xuất báo cáo với Chính phủ và Chính phủ cũng đã có báo cáo lên Bộ Chính trị để xin chủ trương thí điểm", Thứ trưởng Bộ Tài chính nói.

Sau khi có kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính sẽ hoàn chỉnh theo chỉ đạo kết luận đó và sẽ báo cáo với Chính phủ để ban hành các quy định liên quan đến việc tổ chức thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa ở Việt Nam.

“Sớm nhất, việc này sẽ được thực hiện trong tháng 8 nếu đánh giá sớm", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Với câu hỏi sẽ có bao nhiêu sàn giao dịch sẽ được cấp phép trong thời gian thí điểm, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, hiện cơ quan này đang làm rõ các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn về công nghệ thông tin, quy trình, năng lực tài chính, năng lực chuyên môn...

Trên cơ sở tiêu chí đó, Bộ Tài chính sẽ xem xét và lựa chọn. “Để đảm bảo tính cạnh tranh, trong thời gian thí điểm chắc chắn sẽ có hơn 1 sàn giao dịch cung cấp dịch vụ được cấp phép thí điểm. Tuy nhiên, số sàn giao dịch được thí điểm sẽ không quá nhiều, không vượt hai con số”, Thứ trưởng nói và cho biết nếu quá nhiều sàn giao dịch được cấp phép thí điểm thì việc đánh giá sau thời gian thí điểm sẽ khó khăn hơn.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết, về việc triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa, Bộ Tài chính khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia với tinh thần theo đúng chủ trương của Đảng, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.