Bản tin trưa 13-10: TP.HCM sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I; Hỗ trợ thêm 400 tỉ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ 13/10/2025 12:29

(PLO)- Bản tin cập nhật các thông tin nóng: Thủ tướng: Cần giao DN tư nhân tham gia đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng lớn Bí thư Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ; Hỗ trợ thêm 400 tỉ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ,…

Sáng 13-10, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn, đã đến viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM và dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đoàn đã thành kính dâng lên các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm mang dòng chữ “Đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 kính viếng”.