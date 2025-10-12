Bản tin trưa 12-10: Cháy chợ Bình Hàng Tây lúc rạng sáng khiến 8 ki-ốt bị thiêu rụi; Cập nhật mới vụ đòi lại nhà cho uỷ ban thị trấn thuê 12/10/2025 12:30

(PLO)- Cháy chợ Bình Hàng Tây ở Đồng Tháp lúc rạng sáng; Vụ gian nan đòi lại căn nhà cho uỷ ban thị trấn thuê: chủ nhà yêu cầu thi hành án; Nữ du học sinh Lào Maysaa nhận lại iPhone 17, xúc động cảm ơn công an; Cô gái 27 tuổi vỡ tử cung do dùng thuốc trên mạng phá thai 7 tháng; Bị phạt vì đăng ảnh người yêu cũ kèm status 'Tình này mù lòa thì tình kia vẫy tay'…

Rạng sáng 12-10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Hàng Tây (Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh cũ, tỉnh Đồng Tháp) khiến 8 ki-ốt của tiểu thương bị cháy rụi, hàng hóa hư hại hoàn toàn.

Theo đó, khoảng 1 giờ 30, người dân phát hiện lửa bốc cao từ khu vực bán quần áo giữa chợ Bình Hàng Tây và kèm theo nhiều tiếng nổ. Nhiều người hô hoán nhau dập lửa và dùng bình chữa cháy để ngăn cháy lan sang các dãy bên cạnh.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau đó huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Sau khoảng hai giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.