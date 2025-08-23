Nghệ An, Hà Tĩnh ra văn bản hỏa tốc xả nước hồ thủy điện và ứng phó bão số 5 23/08/2025 15:34

Ngày 23-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ đã ký văn bản hỏa tốc lệnh vận hành giảm lũ cho hạ du.

Thủy điện Bản Vẽ cắt lũ trong đợt mưa lũ lịch sử ở Nghệ An vào tháng 7-2025.

Theo đó, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An lệnh Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xả nước xuống hạ du với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ về hồ để hạ dần mực nước hồ, nhưng tối đa không thấp hơn giá trị quy định tại Bảng 2 (theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 8, Quyết định số 1605 của Thủ tướng Chính phủ).

Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông (xã Con Cuông, Nghệ An) vượt mức báo động I nhưng vẫn dưới mức báo động II hoặc lưu lượng về hồ từ 1.000 m³/s đến 1.200 m³/s thì thực hiện vận hành xả nước qua công trình với lưu lượng bằng lưu lượng về hồ để duy trì mực nước hồ.

Nếu xuất hiện đợt lũ làm cho lưu lượng về hồ tăng lên trên 1.200 m³/s hoặc mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông hoặc Chợ Tràng vượt mức báo động II, Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ thực hiện vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du (theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 8, Quyết định số 1605 của Thủ tướng Chính phủ).

Trong quá trình vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du, nếu mực nước hồ có khả năng đạt đến cao trình 200m, Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ điều chỉnh dần lưu lượng xả qua công trình sao cho khi mực nước hồ đạt đến cao trình 200 m thì lưu lượng nước xả qua công trình bằng lưu lượng lũ về hồ và chuyển sang chế độ đảm bảo an toàn công trình...

+ Tại Hà Tĩnh, ngày 23-8, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có chỉ thị hỏa tốc về tập trung ứng phó với Bão số 5 (Kajiki).

Theo đó, để chủ động ứng phó với bão số 5 và tình hình mưa lũ có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ.

Cụ thể, yêu cầu thực hiện nghiêm túc Công điện số 141 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 26 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; huy động cả hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó với bão, mưa lũ, hạn chế thấp nhất các thiệt hại.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng thấp trũng để kịp thời thông báo, hướng dẫn Nhân dân chủ động ứng phó.

Đồng thời, bố trí lực lượng sẵn sàng di dời các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm; kịp thời thông tin, khuyến cáo, hướng dẫn người dân đi lại trong khi có mưa lũ, bố trí lực lượng kiểm soát, điều tiết giao thông; không để người dân vớt củi, đánh cá ở khu vực nguy hiểm... nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng yêu cầu bằng mọi biện pháp thông tin, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi trú ẩn, neo đậu tàu, thuyền đảm bảo an toàn trước khi bão vào; cấm phương tiện ra khơi khi thời tiết còn diễn biến nguy hiểm…

"Dừng các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung công tác phòng, chống mưa, bão; tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra”- văn bản nêu rõ.

Cùng ngày, ông Trần Mạnh Cường- Giám đốc Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh- cho hay đơn vị sẽ đồng loạt vận hành xả tràn 7 hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh, gồm các hồ: Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi để phòng, chống bão số 5.

Việc xả tràn bắt đầu từ 9 giờ ngày 24-8, lưu lượng xả từ 5 - 120 m3/giây. Thời điểm kết thúc căn cứ vào tình hình thời tiết và mực nước hồ.