Bản tin trưa 23-8: Cập nhật đường đi áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão số 5; Thông tin mới vụ cháy chợ Thanh Tùng ở Cà Mau 23/08/2025 14:17

(PLO)- Bản tin cập nhật các thông tin nóng: Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển nhanh, sẽ thành bão số 5 trong 24 giờ tới; Xuất hiện ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước năm 2025 tại TP.HCM; Vụ cháy chợ Thanh Tùng: Người vợ cảnh báo việc chồng mình sẽ đốt nhà lồng chợ …

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 1 giờ ngày 23-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở 17,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ. Đến 1 giờ ngày 24-8, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 5, với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở vị trí 17,6 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Hoàng Sa.

Trên đất liền, từ đêm 24 đến ngày 26-8, hoàn lưu bão kết hợp với gió mùa Tây Nam có khả năng gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Trung Bộ, đặc biệt từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, có nơi trên 350 mm. Khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên cũng có mưa vừa, mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp. Khu vực biển nguy hiểm: Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 4-6 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực này có nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn và dông lốc nguy hiểm.