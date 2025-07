Hà Nội ủng hộ Nghệ An 5 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 3 24/07/2025 20:05

(PLO)- Những ngày qua, tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha), gây sạt lở, ngập lụt ở nhiều khu vực, làm thiệt hại lớn về người, tài sản.

Sau thông tin về lũ lụt tại Nghệ An, ngày 24-7, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã gửi thư thăm hỏi Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Nhiều địa phương miền núi tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo đó, trong những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha), gây sạt lở, ngập lụt ở nhiều khu vực, làm thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội xin gửi lời thăm hỏi ân cần, sẻ chia sâu sắc tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Nghệ An; đặc biệt là nhân dân các vùng bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra.

Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đồng thời gửi tới Quỹ Cứu trợ của tỉnh (do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An quản lý) số tiền 5.000.000.000 (Năm tỉ đồng) để góp phần khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra và chia sẻ những khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tin tưởng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; tình cảm sẻ chia, góp sức của các tỉnh thành trong cả nước và với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí vươn lên mạnh mẽ, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân.