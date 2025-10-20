Dự kiến đêm nay, thuỷ điện Sông Tranh 2 xả nước điều tiết 20/10/2025 19:59

(PLO)- Dự kiến, từ 22 giờ hôm nay Thuỷ điện Sông Tranh 2 sẽ xả nước điều tiết từ 10-1.490m 3 /s tuỳ theo lưu lượng nước về hồ.

Ngày 20-10, Công ty Thuỷ điện Sông Tranh phát thông báo về việc vận hành hồ Sông Tranh 2 đảm bảo không lớn hơn cao trình mực nước đón lũ thấp nhất 165m theo chỉ đạo của BCH PTDS TP Đà Nẵng.

Theo đó, lúc 16 giờ, mực nước hồ thuỷ điện Sông Tranh 2 là 163,12m, lưu lượng nước về hồ là 1.205m3/s, lưu lượng nước phát điện 78m3/s.

Thuỷ điện Sông Tranh 2 dự kiến xả nước điều tiết trong đêm nay (ảnh minh hoạ). Ảnh: AT

Dự kiến 22 giờ cùng ngày (20-10), hồ thuỷ điện Sông Tranh 2 sẽ xả nước qua tràn từ 10-1.490m3/s tuỳ theo lưu lượng nước về hồ.

Mục đích của việc vận hành điều tiết nhằm đảm bảo mực nước tại hồ không lớn hơn cao trình mực nước đón lũ thấp nhất 165m, chuyển về chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865 (quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn).

Từ đêm 19 đến sáng 20-10, lượng mưa trung bình quan trắc được trên lưu vực hồ chứa thuỷ điện Sông Tranh 2 đạt 98,27mm và lưu lượng về hồ tăng, xuất hiện cơn lũ số 1 về hồ lúc 6 giờ ngày 20-10, đỉnh lũ đạt 1094,65 m3/s.

Công ty Thuỷ điện Sông Tranh đánh giá đây là cơn lũ nhỏ, được hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 cắt, giảm toàn bộ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen), từ chiều tối và đêm nay (20-10), gió trên vùng biển Đà Nẵng mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình, từ chiều tối và đêm 22 đến 27-10, trên địa bàn Đà Nẵng khả năng cao xảy ra đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài; cục bộ có điểm mưa rất lớn.

Các sông trên địa bàn TP có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 2-3.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các xã, phường chủ động mọi phương án phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.

Theo đó, tập trung bố trí phương tiện, phân công lực lượng túc trực, điều tiết tại các điểm giao thông có nguy cơ ngập lụt cao. Ngành giáo dục theo dõi sát thực tế, chủ động cho học sinh nghỉ học.