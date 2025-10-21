Nước biển, nước sông dâng cao tại Đà Nẵng trước bão số 12 21/10/2025 19:01

(PLO)- Dù bão số 12 chưa vào nhưng nước biển đang dâng rất cao, nước sông lên sát mép vỉa hè, tạo sóng bạc đầu gây hư hỏng gạch đá vỉa hè tại Đà Nẵng.