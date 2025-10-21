Nước biển, nước sông dâng cao tại Đà Nẵng trước bão số 12

Do ảnh hưởng bão số 12, tại Đà Nẵng có mưa từng đợt nhỏ xen nắng nhẹ; tuy nhiên gió bắt đầu lớn dần lên. Ven biển phía đông TP Đà Nẵng, nước biển dâng cao, vào sát mép bờ kè đường Hoàng Sa.
(PLO)- Dù bão số 12 chưa vào nhưng nước biển đang dâng rất cao, nước sông lên sát mép vỉa hè, tạo sóng bạc đầu gây hư hỏng gạch đá vỉa hè tại Đà Nẵng.
Do ảnh hưởng bão số 12, tại Đà Nẵng có mưa từng đợt nhỏ xen nắng nhẹ; tuy nhiên gió bắt đầu lớn dần lên. Ven biển phía đông TP Đà Nẵng, nước biển dâng cao, vào sát mép bờ kè đường Hoàng Sa.