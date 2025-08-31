Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng dôi dư đến 74 phó phòng 31/08/2025 09:20

(PLO)- Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đề nghị phê duyệt cho 23 trưởng, phó phòng được nghỉ hưu, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng nghỉ hưu, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (Nghị định 178) và Nghị định 67/2025/NĐ-CP (Nghị định 67) của công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, qua thẩm định có 23/46 hồ sơ đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 (22 nghỉ hưu trước tuổi, một nghỉ thôi việc); 23 hồ sơ còn lại chưa xem xét do chưa đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Cũng theo Sở Nội vụ, hiện nay, tổng số lượng cấp phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường cao hơn so với quy định. Cụ thể, cấp phó của 14 phòng chuyên môn, các chi cục trực thuộc sở là 89/42 vị trí (dôi dư 47 vị trí); cấp phó 37 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở là 74/101 (dôi dư 27 vị trí).

Sở Nội vụ cho rằng các đối tượng là lãnh đạo nêu trên sau khi được đề nghị nghỉ hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 178 vẫn đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định.

Theo tờ trình, hiện nay một số chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường có số lượng cấp phó cao hơn quy định rất nhiều.

Chi cục Thủy lợi và tài nguyên nước tỉnh Lâm Đồng có tám phó chi cục trưởng sau sắp xếp (cao hơn quy định sáu phó chi cục trưởng). Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch-Tài chính đều có sáu phó phòng sau sắp xếp (cao hơn quy định ba phó trưởng phòng)

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng có sáu phó giám đốc sau sắp xếp (cao hơn quy định bốn phó giám đốc);

Chi cục Chất lượng- chế biến và phát triển thị trường có bốn phó chi cục trưởng sau sắp xếp (cao hơn quy định hai phó chi cục trưởng).

Tổng số cấp phó cùng cấp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường là 89/42 (14 phòng, chi cục), cao hơn quy định 47 cấp phó…

Từ các cơ sở trên, Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho 23 trường hợp là trưởng, phó phòng, chi cục trưởng, phó chi cục trưởng, giám đốc, phó giám đốc trung tâm các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng được nghỉ hưu, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178.