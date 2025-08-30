Đề nghị kiểm tra một khu công nghiệp ở Lâm Đồng về chấp hành bảo vệ môi trường 30/08/2025 10:34

(PLO)- Đến nay Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2 vẫn chưa nâng công suất và thực hiện thủ tục giấy phép môi trường theo quy định.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gởi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề nghị kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với chủ đầu tư khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2.

Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2.

Theo đó, qua nắm bắt tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh nhận thấy chủ đầu tư chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường mặc dù đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn.

Cụ thể chủ đầu tư Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2 chưa lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục và kết nối, truyền số liệu trực tiếp đến Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2 có hiện tượng xử lý nước thải vượt công suất so với giấy phép. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện nâng công suất của Trạm và thực hiện thủ tục giấy phép môi trường theo quy định.

“Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với chủ đầu tư Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2 để có biện pháp xử lý theo quy định”, văn bản đề nghị.