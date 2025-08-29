Lâm Đồng: 9 địa điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 29/08/2025 12:11

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa rà soát, cập nhật, thống kê các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn tồn đọng, chưa xử lý trên địa bàn tỉnh gởi Cục Môi trường.

Một góc bãi rác Bình Tú, một trong chín địa điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh TK.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 9 địa điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gồm:

Bãi rác Bình Tú (TP Phan Thiết), đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường. Dự án hiện đang thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư để phù hợp với quy hoạch và hiện trạng công tác tiếp nhận chất thải rắn. Biện pháp xử lý tạm thời trong thời gian chờ xử lý triệt để là chôn lấp, phun chế phẩm sinh học; thu gom, xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường.

Khu chế biến thủy sản Nam cảng cá Phan Thiết, tạm thời không cấp phép xây dựng đối với các cơ sở trong khu chế biến cho đến khi đầu tư xong hệ thống xử lý nước thải. Khu chế biến này hiện đã phê duyệt chủ trương đầu tư Trạm xử lý nước thải công suất 900m³/ngày và đang điều chỉnh dự án đầu tư nâng công suất trạm xử lý nước thải lên 2.000 m³/ngày.

Nhà máy sản xuất đũa giấy thuộc Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa, đã đóng cửa dừng hoạt động.

Bãi chôn lấp chất thải rắn Cư Jút, Đắk Nông sẽ đóng cửa bãi rác cũ, xây dựng bãi rác mới hợp vệ sinh.

Năm bãi chôn lấp chất thải rắn tại các huyện Đăk G'long, Đăk Song, Đăk R'lấp, Đắk Mil, Tuy Đức thuộc tỉnh Đắk Nông cũ sẽ đóng cửa bãi rác cũ, xây dựng bãi rác mới hợp vệ sinh. Trong đó bãi chôn lấp chất thải rắn ở Tuy Đức đã đóng cửa; bãi chôn lấp chất thải rắn ở Đắk Song đã khắc phục, lót bạt, cải tạo thành trạm trung chuyển sau khi khu xử lý chất thải rắn liên vùng đi vào hoạt động.

9 điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng này đã đến lúc cần những giải pháp mạnh tay, quyết liệt và kịp thời để cứu lấy môi trường bởi đây không chỉ là những điểm phát thải vượt chuẩn mà còn là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.