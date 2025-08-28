2 xe đầu kéo va chạm trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây 1 tài xế tử vong, giao thông ùn tắc 28/08/2025 11:01

(PLO)- Vụ tai nạn đã làm ùn tắc cục bộ trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây và CSGT hướng dẫn cho các phương tiện ra Quốc lộ 1.

Sáng 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ tai nạn giữa 2 xe đầu kéo trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây khiến 1 tài xế tử vong.

Xe đầu kéo 75H-008.96 sau vụ tai nạn.

Theo đó, lúc 3h50 ngày 28-8 tại km 26+800 hướng Lâm Đồng đi Đồng Nai, cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây thuộc địa phận xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng xe đầu kéo 75H-008.96 do lái xe LKD (40 tuổi, ngụ TP Huế) đã tông vào đuôi xe đầu kéo do lái xe Bùi Văn Ngọc (37 tuổi, ngụ Hòa Bình) điều khiển phía trước.

Hậu quả lái xe LKD bị thương nặng đưa đi cấp cứu thì tử vong, hai xe hư hỏng nặng.

Cả hai tài xế âm tính với ma túy, nồng độ cồn. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc Số 6, Cục Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với đơn vị tuần đường điều tiết giao thông và đặt báo hiệu cảnh báo.

Để khám nghiệm hiện trường và giải phóng 2 xe gặp nạn, Đội CSGT số 6 đã tạm thời đóng cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây bên phần đường lưu thông hướng Bắc – Nam, hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông ra Quốc lộ 1.