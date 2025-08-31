TP.HCM: Khẩn trương chi trả 100.000 đồng quà Tết Độc lập cho người dân 31/08/2025 15:39

(PLO)- Nhiều địa phương tại TP.HCM đã hoàn tất kế hoạch, sẵn sàng chi trả quà Tết Độc lập bằng chuyển khoản và tiền mặt, bảo đảm kịp thời đến tay người dân thụ hưởng.

Ngày 31-8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đã ký Quyết định số 1147/QĐ-UBND, chốt chi tổng ngân sách hơn 1.010 tỉ đồng cho chính sách tặng 100.000 đồng. Quyết định này được ban hành dựa trên đề nghị của Sở Tài chính TP.HCM và ý kiến của Công an Thành phố, đảm bảo nguồn lực tài chính cho 10.102.309 người dân trên địa bàn.

Việc huy động nguồn lực từ cả ngân sách trung ương bổ sung hơn 989 tỉ đồng và ngân sách dự phòng của Thành phố hơn 20,8 tỉ đồng cho thấy quy mô và tầm quan trọng của chính sách này. Đến nay, nhiều địa phương tại TP.HCM đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và hoàn tất công tác chuẩn bị chi trả quà Tết Độc lập.

Hồi hộp nhận quà

Ông Huỳnh Phước Hùng (53 tuổi, ngụ phường Bến Cát) kể rằng, khi nghe tin Nhà nước tặng quà dịp Tết Độc lập trị giá 100.000 đồng, ban đầu ông còn bán tín bán nghi. “Tôi nghĩ chắc tin đồn thôi, chưa chắc có thật. Nhưng khi con cái về nói lại, tôi mới tin và bắt đầu tìm hiểu cách nhận” - ông Hùng nói.

Ông Huỳnh Phước Hùng được con hướng dẫn vào VNeID để liên kết tài khoản an sinh xã hội. Ảnh: HẢI NHI

Ở tuổi xế chiều, ông Hùng không quen tiếp cận mạng xã hội, cũng ít khi cập nhật thông tin trên điện thoại. Để nhận hỗ trợ, ông vừa được con hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. “Tết Độc lập năm nay thật đặc biệt” - ông Hùng nói.

Tương tự Lê Thị Minh Ngân (25 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết, Tết Độc lập năm nay trở nên đặc biệt hơn, bởi ngoài ý nghĩa lịch sử, nó còn gắn với sự quan tâm thiết thực mà Nhà nước gửi tới từng người dân

Chính phủ tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập. Ảnh: NGUYỆT NHI

“Đây là khoản quà mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn vật chất. Nếu nhận được, tôi muốn để dành mua chút trái cây, nấu mâm cơm cúng Tết Độc lập cùng gia đình. Với tôi, điều quan trọng không phải là số tiền bao nhiêu, mà là cái cảm giác cả nhà quây quần trong ngày lễ, vừa ấm cúng vừa thấy tự hào" - Ngân nói.

Địa phương đã sẵn sàng chi trả quà Tết Độc lập

Bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Chánh Văn phòng HĐND - UBND phường Tam Bình (TP Thủ Đức), cho biết công tác họp bàn, phân công lực lượng, triển khai nhiệm vụ tại phường đã hoàn tất, hiện chỉ còn chờ rút dự toán kinh phí để triển khai chi trả. Cụ thể, việc chi trả sẽ diễn ra theo hai hình thức:

Từ ngày 31-8 đến hết 1-9-2025: Người dân nhận quà qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VeNID.

Từ ngày 4-9 đến hết 15-9-2025: Các trường hợp chưa có tài khoản sẽ nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại bốn điểm chi tặng quà do UBND phường tổ chức.

Theo bà Ngân, UBND phường đã thành lập bốn tổ chi tặng quà, trong đó lãnh đạo các phòng chuyên môn giữ vai trò tổ trưởng. Ban chỉ huy Công an phường là tổ phó thường trực; các phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phụ trách đoàn thể làm tổ phó; thành viên gồm bí thư chi bộ, trưởng khu phố, cảnh sát khu vực và chuyên viên các phòng chuyên môn.

Đối với chi qua VeNID, trong hai ngày 31-8 và 1-9, Phòng Văn hóa - Xã hội sẽ tham mưu UBND phường phê duyệt trên cơ sở danh sách do Công an phường bàn giao, đồng thời lập giấy rút dự toán để thực hiện chi trả. Sau ngày 2-9, Công an phường sẽ tiếp tục rà soát, đối chiếu và chuyển danh sách tổng hợp theo từng khu phố để phường nắm số lượng còn lại, từ đó tổ chức chi tiền mặt từ ngày 4-9-2025.

Cạnh đó, bà Ngân cho biết theo số liệu ban đầu do Công an TP.HCM cung cấp cho Sở Tài chính, phường Tam Bình có khoảng 85.000 người thuộc diện được nhận, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 8,5 tỉ đồng.

Nhiều địa phương đã sẵn sàng chi trả quà Tết Độc lập đến người dân. Ảnh minh họa: NGUYỆT NHI

Tại phường Gia Định, bà Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch UBND phường, cho biết địa phương đã hoàn tất các bước chuẩn bị để tiếp nhận kinh phí và triển khai chi trả quà Tết Độc lập cho người dân theo chỉ đạo của TP.HCM.

“Với những người dân đã có tài khoản ngân hàng trong danh sách do Công an bàn giao, phường sẽ chuyển khoản trực tiếp. Đối với các trường hợp còn lại, phường sẽ tiến hành chi tiền mặt tại các điểm được bố trí trên địa bàn.

Hiện chúng tôi đang làm thủ tục rút tiền từ kho bạc, sau đó phân bổ về phòng tài chính để thực hiện chuyển khoản. Từ ngày mai, các tổ công tác sẽ xuống tận khu phố để chi tiền mặt cho người dân” - bà Hiền thông tin.

Theo bà Hiền, phường Gia Định có gần 128.000 dân, tổng kinh phí chi trả khoảng 12,7 tỉ đồng. Do quy mô dân số lớn, UBND phường đã huy động toàn bộ cán bộ công chức và lực lượng công an phối hợp, làm việc liên tục trong những ngày nghỉ lễ để kịp tiến độ.

“Chúng tôi sẽ triển khai chi trả tại 62 khu phố, cán bộ được phân công cụ thể, trực tiếp xuống cơ sở để đảm bảo quà Tết Độc lập đến đúng đối tượng, đầy đủ và kịp thời” - bà Hiền nhấn mạnh.

Tại phường Bình Phú, ông Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Phú, cho biết công tác chuẩn bị chi trả, tặng quà Tết Độc lập trên địa bàn phường đã cơ bản hoàn tất. Phường huy động toàn bộ hệ thống chính trị, gồm công an, quân sự và các ban ngành đoàn thể cùng tham gia triển khai để bảo đảm tiến độ.

Cụ thể, việc chi trả được chia thành ba nhóm: Nhóm thứ nhất là các hộ dân có tài khoản ngân hàng, phường sẽ phối hợp với kho bạc và ngân hàng để chuyển khoản, dự kiến hoàn tất trước 19 giờ hôm nay.

Nhóm thứ hai là các hộ dân chưa có tài khoản, UBND phường đã thành lập tám điểm chi trả trực tiếp, thời gian phát tiền bắt đầu từ ngày mai và kết thúc vào chiều 3-9.

Nhóm thứ ba là các hộ có hoàn cảnh đặc biệt, như người già, gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ gặp khó khăn trong đi lại. Với nhóm này, phường sẽ thành lập tám tổ công tác đến tận nhà để phát trực tiếp trong ngày 2-9.

“Công tác triển khai sẽ được thực hiện xuyên kỳ nghỉ lễ, 100% lực lượng công an, quân sự, cán bộ công chức của phường đều tham gia để đảm bảo việc chi trả diễn ra đúng tiến độ, đầy đủ và kịp thời cho người dân” – ông Thắng nhấn mạnh.

Cạnh đó, ông Thắng cho biết hiện phường có khoảng 75.000 nhân khẩu. Tổng kinh phí chi trả dự kiến khoảng 7 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, việc trao quà được triển khai trong hai ngày:

Ngày 1-9-2025, từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30.

Ngày 2-9-2025, buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 30.