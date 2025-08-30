Cho bay lắc xuyên đêm trong quán karaoke, quản lý và nhân viên bị bắt 30/08/2025 12:19

(PLO)- Tại hai phòng của quán karaoke Vitory (TP Đà Nẵng), hai nhóm người đang bay lắc bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Sáng 30-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng Công an phường Hòa Cường kiểm tra quán karaoke Victory (Lô 5, A2.5 Khu Đảo Xanh, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) vào rạng sáng 29-8.

Nhóm người bay lắc xuyên đêm trong quán karaoke Victory bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: CA

Tại đây, cảnh sát phát hiện, bắt quả tang tại hai phòng đang có người sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, tại phòng 302, cảnh sát phát hiện chín người (bảy nam, hai nữ) cùng tang vật là ketamine, thuốc lắc và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua kiểm tra nhanh, bảy người dương tính với chất ma túy. Trong đó, Trần Hữu Nguyên Khoa (35 tuổi, ngụ phường An Khê, TP Đà Nẵng) và Hồ Ngọc Định (32 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) được xác định là người mua, chuẩn bị và tổ chức cho nhóm sử dụng ma túy.

Tại phòng 303, cảnh sát phát hiện Đặng Công Nguyên (33 tuổi, ngụ phường Hội An), Nguyễn Thành Tùng (37 tuổi, ngụ phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Võ Thị Kiều Oanh (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Định, Quảng Trị; tạm trú đường Lê Sao, TP Đà Nẵng) và Tạ Thị Ngọc Thanh (24 tuổi, ngụ phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đang tổ chức sử dụng ma túy.

Công an thu giữ tang vật gồm: dĩa sứ, thẻ nhựa, ống hút tự chế bám dính ketamine.

Công an tạm giữ nhóm người cùng nhân viên và quản lý quán karaoke Victory. Ảnh: CA

Những người này khai nhận đã nhiều lần chia nhỏ ma túy để cùng nhau sử dụng ngay tại phòng.

Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với sáu người trên về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, công an đã bắt giữ thêm một quản lý và một nhân viên phục vụ của karaoke Victory về hành vi Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh này.