Đà Nẵng phát công điện ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão 29/08/2025 19:09

(PLO)- Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu sẵn sàng các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão.

Chiều 29-8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng có Công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên thành bão và mưa lớn trong những ngày tới.

Đà Nẵng sẽ có mưa lớn trong những ngày tới. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo tin của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ đêm 29-8, vùng biển TP Đà Nẵng có mưa rào và dông; gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3m, biển động.

Từ chiều tối ngày 29-8 đến trưa ngày 31-8, tại các xã, phường của Đà Nẵng có mưa vừa và dông, có nơi mưa to, mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị lực lượng vũ trang, các cấp ngành, địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai. Qua đó kịp thời thông báo tình hình thiên tai đến Nhân dân để chủ động ứng phó; sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống thiên tai.

Các địa phương chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản. Đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển.

Các xã chủ động, tranh thủ tổ chức thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Các ngành liên quan thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới (bão) để chủ động phòng tránh; thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Cùng với đó là kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng được đề nghị kiểm soát việc neo đậu, đảm bảo an toàn cho các tàu chở hàng, tàu vận tải khi vào vịnh Đà Nẵng neo đậu.