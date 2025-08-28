Bão số 6 sắp hình thành, hướng vào Nghệ An - Đà Nẵng 28/08/2025 16:10

(PLO)- Dự báo khoảng hai ngày tới, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão số 6.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ chiều 28-8, áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Đông Nam.

Cường độ áp thấp nhiệt đới mạnh lên cấp 6-7 với sức gió 39–61 km/giờ, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15 km/giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng Tây Tây Bắc, di chuyển với tốc độ khoảng 15-20 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Khoảng 1 giờ ngày 30-8, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Khi mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão số 6 trên Biển Đông năm 2025.

Đáng chú ý, khi mạnh lên thành bão, bão tăng tốc, di chuyển nhanh với tốc độ 20 km/giờ. Bão vẫn duy trì hướng Tây Tây Bắc. Khoảng trưa 30-8, bão số 6 ở trên vùng biển Nghệ An đến Đà Nẵng, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo ở thời điểm hiện tại cho thấy cơn bão này ít có khả năng mạnh như bão số 5. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, cơn bão này có khả năng suy yếu dần.

Cơ quan khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng.

Dự báo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới/bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Sóng cao 2 - 4 m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.