Đà Nẵng: Bão số 5 đang vào, nhiều du khách vẫn tắm biển 24/08/2025 13:09

(PLO)- Dù bão số 5 giật cấp 16 đang tiến vào, nhưng ven biển Đà Nẵng, ngư dân vẫn thong thả kéo lưới kiếm “lộc biển”, nhiều du khách vẫn tắm biển, lướt ván.

Trưa 24-8, ghi nhận của PLO, khu vực biển Thọ Quang (sát bán đảo Sơn Trà, thuộc phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có hàng trăm tàu thuyền neo đậu, đây là những tàu thuyền nhỏ của ngư dân địa phương.

Hàng trăm tàu thuyền vẫn neo đậu trên biển Thọ Quang, không thấy bóng dáng ngư dân. Ảnh: TẤN VIỆT

Dù chưa ghi nhận sóng lớn nhưng bờ biển Đà Nẵng đã bắt đầu có mưa từng đợt.

Ở khu vực biển này vào trưa nay vắng bóng ngư dân, chưa có động thái nào cho việc kéo cẩu tàu thuyền lên bờ.

Clip Biển Đà Nẵng trước giờ bão số 5 tiến vào.

Đi dọc bờ biển các phường Sơn Trà, An Hải, một số nhóm ngư dân thong thả kéo lưới kiếm “lộc biển” trước giờ mưa bão. Theo kinh nghiệm của họ, biển động trước bão thường mang theo nhiều cá tôm dạt bờ. Vừa kéo xong mẻ lưới dài 2 tiếng, các ngư dân lại giong thúng ra biển thả lưới, chuẩn bị kéo mẻ mới.

Ngư dân giong thúng ra biển thả lưới, chuẩn bị kéo mẻ lưới mới. Ảnh: TẤN VIỆT

"Lộc biển" sáng nay trên biển phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Chạy dọc xuống biển Mỹ Khê, nhiều du khách vẫn thản nhiên tắm biển, dạo biển, lướt ván trên biển dù trời mưa lất phất.

Trao đổi với PLO, ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà cho hay, thực hiện chỉ đạo của TP, phường đã cử các lực lượng đến Âu thuyền Thọ Quang hướng dẫn ngư dân sắp xếp tàu thuyền vào tránh trú bão số 5.

Phường Sơn Trà cũng huy động toàn lực cho công tác cắt tỉa cây xanh, nạo vét hệ thống cống rãnh, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa. Đồng thời ứng trực các lực lượng liên quan để triển khai đầy đủ các phương án ứng phó với bão số 5.

“Phường đã tập trung lực lượng 4 tại chỗ trực tiếp ứng phó khi có sự cố xảy ra; hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền, sẵn sàng di dời lên cao”, ông Vui cho hay.

Du khách thản nhiên lướt ván trên biển. Ảnh: TẤN VIỆT

Nhiều du khách vẫn tắm biển Đà Nẵng vào trưa 24-8. Ảnh: TẤN VIỆT

Bờ biển Đà Nẵng đang tương đối yên ả, nhiều du khách tản bộ trên bờ cát. Ảnh: TẤN VIỆT

Về hàng trăm tàu thuyền ven bờ còn neo đậu trên biển Thọ Quang, ông Vui cho hay hiện nay TP chưa có chủ trương di dời các tàu thuyền này lên bờ. Phường đã giao lực lượng quân sự phường căn cứ tình hình thực tế, nếu có chuyển biến xấu thì các lực lượng sẽ hỗ trợ ngư dân kéo tàu thuyền lên bờ.

Với các du khách vẫn tắm biển, ông Vui khẳng định TP đã chỉ đạo cấm biển trong hôm nay. “Phường đã quán triệt các đơn vị yêu cầu người dân không tắm biển nữa, đã có chủ trương, tôi đang đi thực tế và sẽ kiểm tra, xử lý ngay”, ông Vui khẳng định.