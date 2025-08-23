Bão số 5 tăng cấp, Đà Nẵng họp khẩn, Quảng Ngãi ra công điện ứng phó 23/08/2025 16:29

(PLO)- Theo dự báo, cơn bão số 5 tăng cấp và sẽ di chuyển thẳng vào khu vực miền Trung.

Ngày 23-8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành công điện khẩn chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai ngay biện pháp ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế Kajiki).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng cùng ngày, tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 116,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 480 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ, dự báo tiếp tục mạnh thêm, có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 14.

Hai địa phương ra công điện yêu cầu ứng phó với cơn bão số 5.

Ứng phó bão số 5, Công điện của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố và các sở, ngành theo chức năng khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống.

Trong đó nhấn mạnh: theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, chủ động phương án sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Các đơn vị liên quan được giao kiểm tra, hướng dẫn tàu thuyền biết vị trí, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh; kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tìm nơi neo đậu an toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn.

Ngoài ra, công điện cũng yêu cầu bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, khu công nghiệp, giao thông trọng điểm, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tại Quảng Ngãi, Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh này nêu rõ: Từ chiều tối 24 đến ngày 25-8, vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động, đất liền có khả năng mưa dông lớn, nguy cơ sạt lở đất và lũ quét ở khu vực miền núi.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương khẩn trương kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho ngư dân biết diễn biến bão, tuyệt đối không để tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm, cấm tàu khách tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn ra khơi khi gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Các đơn vị cũng phải có phương án đảm bảo an toàn lồng bè nuôi thủy sản, du khách tại Lý Sơn, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn.

Đối với khu vực miền núi, công điện yêu cầu rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn, không để xảy ra thiệt hại do bất cẩn, chủ quan. Các đơn vị chức năng có trách nhiệm canh gác tại ngầm tràn, khu vực ngập sâu, không cho người dân, phương tiện qua lại khi mất an toàn.

Cả hai địa phương đều yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thông tin kịp thời về diễn biến bão số 5 để người dân chủ động ứng phó.