Chủ tịch Đà Nẵng: Tuyệt đối không chủ quan trước bão số 5 23/08/2025 20:03

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến của bão số 5.

Chiều 23-8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó với bão số 5 (Kajiki).

Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới 93 phường, xã trên toàn địa bàn TP.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (đứng) và Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 5. Ảnh: PV

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, hồi 13 giờ ngày 23-8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc - 115,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 – 88 km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Dự báo trong 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 – 25 km/giờ và tiếp tục mạnh thêm.

Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển…

Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng. Từ ngày 25 đến 26-8, tại Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho hay, đến 16 giờ ngày 23-8, còn một tàu cá của Đà Nẵng với 10 lao động trên biển, hiện đang di chuyển tránh trú và dự kiến trong tối cùng ngày sẽ vào vị trí an toàn.

Tàu thuyền neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng. Ảnh: TV

Kết luận cuộc họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, dù bão số 5 chưa đổ bộ nhưng theo dự báo đây là một cơn bão mạnh. Do đó, các cấp ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến của bão, luôn trong tư thế sẵn sàng, chủ động triển khai mọi biện pháp ứng phó cần thiết từ sớm.

Ông Triết đề nghị các cấp ngành, địa phương chủ động theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình của bão số 5; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với thiên tai.

Các địa phương rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với bão, ngập lụt, ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với từng địa bàn, nhất là ở vùng núi, nơi dễ xảy ra chia cắt.

Địa phương chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân. Cùng với đó phải đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản; nhất là tại các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, đảo…

Ông Triết cũng đề nghị các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện được trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố; thực hiện tốt việc thông báo, thông tin đến vùng hạ du, vận hành điều tiết hồ đảm bảo đúng quy trình vận hành.