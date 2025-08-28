TP Đà Nẵng sắp có khu công nghiệp cơ khí ô tô gần 8.000 tỉ đồng 28/08/2025 11:38

Sáng 28-8, nằm trong chuỗi công trình khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025), THACO tổ chức Lễ khởi công Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng, THACO bấm nút khởi công dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải với tổng mức đầu tư gần 8.000 tỉ đồng. Ảnh: TN

Khu công nghiệp được quy hoạch trên diện tích 115ha, tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỉ đồng (trong đó 1.433 tỉ đồng phục vụ cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở); được đầu tư theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, phát triển xanh, tự động hóa, thông minh, hiện đại, tích hợp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).

TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh: TN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai – Trường Hải mở rộng là một công trình hạ tầng công nghiệp quan trọng, tạo năng lực mới cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Ông Bình kỳ vọng, khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai – Trường Hải mở rộng sẽ mang lại những tác động lan tỏa. Tạo dư địa thu hút đầu tư mới trong các lĩnh vực cơ khí – ô tô, linh kiện, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện – điện tử thông minh, công nghiệp hỗ trợ…

Gia tăng quy mô sản xuất – xuất khẩu, thúc đẩy dịch vụ cảng – logistics, đóng góp tích cực vào thu ngân sách, cán cân thương mại của địa phương. Đồng thời, tạo việc làm chất lượng cao, nâng kỹ năng lao động thông qua liên kết đào tạo – chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Để dự án đạt tiến độ – chất lượng – hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị, chủ đầu tư tập trung nguồn lực, hoàn thiện thiết kế – dự toán, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; thi công an toàn, bảo đảm chất lượng, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; nghiêm túc thực hiện các thủ tục đất đai, môi trường, không để phát sinh vướng mắc.

“Các sở, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, tháo gỡ thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC; hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định, đảm bảo an ninh trật tự khu vực thi công; đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ”, ông Bình yêu cầu.