Bản tin trưa 8-9: Cựu Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Thái Hà hầu tòa; Rợn người lời khai của kẻ đoạt mạng bạn gái rồi phi tang

Bản tin trưa 8-9: Cựu Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Thái Hà hầu tòa 08/09/2025 12:24

Sáng 8-9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, các địa phương Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải cũ. An ninh tại phiên tòa được kiểm soát chặt chẽ, chỉ những người có giấy triệu tập mới được lên khu vực xét xử. Báo chí theo dõi phiên tòa qua truyền hình tại phòng riêng.

Khoảng 7 giờ, ô tô đưa các bị cáo tới phiên tòa. Bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) bị xét xử về tội lợi dụng, chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An và 26 bị cáo khác bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.