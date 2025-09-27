Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị đề nghị đến 30 năm tù 27/09/2025 09:16

Ngày 27-9, phiên xét xử sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đến phần luận tội của Đại diện VKSND TP.HCM.

Theo đó, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC) 18-19 năm tù về tội tham ô tài sản và 10-11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt đề nghị: 28-30 năm tù.

VKS cũng đề nghị tuyên phạt bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (cựu giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) 16-18 năm tù, Trần Tấn Phát (cựu phó giám đốc xưởng vàng) 22-24 năm tù, Hoàng Lệ Huê (cựu giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) 16-18 năm tù, Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận) 14-16 năm tù, cùng về hai tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Lê Thúy Hằng. Ảnh: TRẦN MINH

Bị cáo Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC) bị đề nghị 3 năm - 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC - Chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng SJC - chi nhánh miền Trung) cùng 3 năm 6 tháng - 4 năm tù; Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ SJC - chi nhánh miền Trung) 3 năm - 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu nhân viên SJC - chi nhánh miền Trung) 24 - 30 tháng tù về tội tham ô tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thị Huệ (cựu Giám đốc SJC - chi nhánh Hải Phòng) bị đề nghị 8-9 năm tù; Phan Xuân Huy (cựu nhân viên kỹ thuật SJC - chi nhánh miền Trung), Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (cựu thủ quỹ SJC - chi nhánh miền Trung) cùng 3 năm - 3 năm 6 tháng tù; Trương Công Ánh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) 4-5 năm tù; Võ Hữu Phú (cựu nhân viên xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) 3 năm 6 tháng - 4 năm tù; Trần Ngọc Minh Thư (cựu trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) 24 - 30 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đại diện VKSND TP.HCM, trong những năm qua, giá vàng trong nước và thế giới có chênh lệch lớn. Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiều biện pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm... để bình ổn giá vàng. Vụ án này là điển hình về vi phạm trong kinh doanh vàng; ngoài xử lý, răn đe các bị cáo còn để các tổ chức, cá nhân đang tham gia thị trường vàng phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật.

Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được NHNN giao trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng SJC bình ổn giá, được chủ động xác định giá vàng miếng SJC, Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm đã tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 107 tỉ đồng.

Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là hơn 11,6 tỉ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỉ đồng.

Đại diện VKS tham gia phiên xét xử. Ảnh: TRẦN MINH

Tại tòa, bị cáo Lê Thúy Hằng đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp lời khai các bị cáo khác trong vụ án, người liên quan, hồ sơ vụ án... có đủ căn cứ xác định, đối với hành vi tham ô tài sản, bị cáo Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn và Trần Tấn Phát lập Tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng.

Bị cáo Hằng còn chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê lập "khống", lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt số tiền. Hằng cùng đồng phạm chiếm đoạt là 11,6 tỉ đồng, trong đó Hằng chiếm hưởng 8,7 tỉ đồng.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Hằng đã mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho bị cáo Trần Tấn Phát; chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn cùng Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.

Chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định. Chỉ đạo bị cáo Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết để hưởng lợi tiền chênh lệch.

Bị cáo Hoàng Lệ Huê - cựu giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung. Ảnh: TRẦN MINH

Theo đại diện VKS, các bị cáo đều là những người đủ nhận thức pháp luật, có trình độ xã hội; một số bị cáo giữ chức vụ quản lý, kinh doanh vàng... nhưng vì động cơ vụ lợi mà thực hiện hành vi phạm tội.

Trong đó, bị cáo Hằng là Tổng giám đốc SJC đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Hằng có vai trò chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu hình phạt cao nhất.

Các bị cáo đồng phạm thực hiện theo chỉ đạo, giúp sức cho bị cáo Hằng nên phải chịu trách nhiệm theo từng vai trò.

Theo VKS, khi lượng hình, HĐXX cần cân nhắc tính chất mức độ tăng nặng giảm nhẹ. Theo đó, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra giải quyết nhanh chóng vụ án. Các bị cáo cũng tích cực nộp tiền khắc phục hậu quả, trong đó bị cáo Hằng đã nộp 40 tỉ đồng, Nguyễn Thị Huệ nộp 1 tỉ đồng... Một số bị cáo có thành tích xuất sắc trong công tác; một bị cáo phạm tội khi đang mang thai. Các bị cáo đều có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng...

Về trách nhiệm dân sự, VKS nêu quan điểm "các bị cáo chiếm đoạt, hưởng lợi bao nhiêu thì phải bồi thường, trả lại bấy nhiêu". Từ đó, VKS đề nghị, đối với tội tham ô tài sản, buộc các bị cáo phải trả lại tài sản đã chiếm đoạt tương ứng số tiền từng bị cáo đã chiếm hưởng. Đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, đề nghị HĐXX buộc các bị cáo, người liên quan phải bồi thường thiệt hại cho SJC tương ứng với số tiền thiệt hại, hưởng lợi trái pháp luật. Đồng thời, đề nghị tịch thu sung quỹ nhà nước số lượng vàng các bị cáo sản xuất trái quy định và số vàng là vật chứng đã thu giữ của các bị cáo, người liên quan có liên quan đến hành vi phạm tội.