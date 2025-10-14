Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM giải thích tình trạng 'vừa thừa, vừa thiếu' cán bộ 14/10/2025 17:28

(PLO)- Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền cho biết TP.HCM thiếu rất ít cán bộ chuyên môn, thực tế chỉ thiếu cục bộ ở một số địa phương này và thừa ở một số địa phương khác.

Chiều 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 bước vào phiên thảo luận tổ, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại tổ thảo luận số 3, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền đã thông tin về công tác cán bộ trên địa bàn TP và tình trạng cán bộ “vừa thừa, vừa thiếu” được nhắc đến trong thời gian qua.

Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền thông tin tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: LÊ THOA

Theo bà Hiền, sau ba tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Nội vụ đã làm việc với 168 phường, xã, đặc khu và đánh giá có tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu” cán bộ.

Giải thích rõ hơn về thực trạng này, bà Hiền cho biết thực tế chỉ thiếu cán bộ chuyên môn cục bộ ở một số địa phương này và thừa ở một số địa phương khác. Qua thống kê, TP.HCM thiếu 935 cán bộ có chuyên môn sâu trình độ kiến trúc, xây dựng, quản lý đất đai, tài chính, y tế,…nhưng thừa 1.047 cán bộ chuyên môn sâu ở một số địa phương còn lại.

“Như vậy, thực tế, TP.HCM thiếu rất ít cán bộ chuyên môn nhưng phân bổ chưa đồng đều” – bà Hiền nói và cho biết Sở Nội vụ TP.HCM đã tham mưu UBND TP.HCM nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng này, làm sao phân bổ cán bộ chuyên môn đồng đều để các địa phương thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Thời gian qua, TP.HCM đã tổ chức biệt phái cán bộ thanh tra xây dựng từ Sở Xây dựng và cán bộ quản lý công tác nông nghiệp và môi trường về địa phương. Đồng thời, Sở Nội vụ cũng tham mưu UBND TP đề án sắp xếp lực lượng cán bộ công chức phường, xã, đặc khu trên tinh thần lấy cán bộ chuyên môn sâu ở các địa phương đang thừa chia đều về các địa phương đang thiếu.

Bà Hiền chia sẻ trong quá trình sắp xếp, TP cần sự đồng thuận các đơn vị. “Đơn vị nào cũng mong giữ người có chuyên môn sâu để phục vụ tốt cho nhiệm vụ ở địa phương nhưng trong công cuộc ‘kiến thiết’ lại đất nước thì cần tổ chức để tất cả đơn vị hành chính đều phục vụ tốt cho người dân. Do vậy, các đơn vị đang thừa cán bộ cần chia sẻ với các đơn vị thiếu trên tinh thần lấy lợi ích người dân lên hàng đầu” – bà Hiền nhấn mạnh.

Bà cũng đề nghị các địa phương, đơn vị trong đánh giá cán bộ phải căn cứ thực tiễn để đánh giá đội ngũ sát sao và tự cán bộ cũng rèn luyện bản thân mình để thích ứng với sự thay đổi.