Nhiều nơi thừa cán bộ nhưng thiếu người có chuyên môn sâu, phù hợp vị trí việc làm 27/09/2025 13:16

(PLO)- Theo cử tri TP.HCM, qua 3 tháng vận hành chính quyền hai cấp đã bộc lộ nhiều khó khăn, trong đó có tình trạng nhiều nơi thừa cán bộ nhưng thiếu người có chuyên môn sâu, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng, đô thị.

Sáng 27-9, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, trước Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XV.

Tổ đại biểu gồm ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và bà Trần Kim Yến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề như tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng; tình trạng nơi thừa nơi thiếu cán bộ; chế độ, chính sách cho những cán bộ nghỉ theo Nghị định 178/2024 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2025); nhà ở xã hội…

Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và bà Trần Kim Yến (áo hồng), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, trao đổi với các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 27-9. Ảnh: NGUYỄN THẢO



Nhiều người “mắc kẹt” khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Cử tri Trần Bá Hà (Khu phố 1, phường Sài Gòn) đề nghị Quốc hội quan tâm, khảo sát nhiều hơn đến điều kiện làm việc của xã, phường mới sau sáp nhập. Bởi theo ông Hà, hiện cơ sở vật chất, hạ tầng làm việc của nhiều địa phương đang gặp khó khăn.

Về công tác xây dựng thể chế, cử tri Hà bày tỏ đồng tình khi đưa việc sửa Luật Đất đai vào chương trình của Kỳ họp 10. “Đất đai là một vấn đề vừa là chính trị, vừa là kinh tế - xã hội cũng như là đời sống nhân dân” – ông nói và nhấn mạnh mấu chốt của Luật Đất đai là vấn đề định giá đất.

Ông cho rằng Nhà nước cần căn cứ vào thị trường, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội để định giá, trong đó lưu ý bảo đảm quyền lợi của người dân. Theo ông, vừa qua có nhiều trường hợp người dân ở nông thôn không dám chia đất cho con cái làm nhà vì “mắc kẹt” với gánh nặng tài chính khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Cử tri Trần Bá Hà (Khu phố 1, phường Sài Gòn). Ảnh: N.THẢO

Cử tri Phạm Duy Tiên (phường Bến Thành) nhìn nhận thời gian qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân, cán bộ, viên chức, hộ nghèo… Tuy nhiên, cử tri cũng nêu ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận của người dân như quỹ đất, vốn, lãi suất ưu đãi cho người mua cao hơn so với trước đây, quy trình, thủ tục mua nhà còn rườm rà…

“TP.HCM sau sáp nhập trở thành siêu đô thị với diện tích hơn 6,7 triệu km² và dân số hơn 14 triệu người, nơi tập trung đông lực lượng lao động tập trung về đây để làm việc, do đó đặt ra nhu cầu về nhà ở là rất lớn” - ông Tiên nói và đề nghị các cấp, các ngành và TP quan tâm để gỡ khó về cơ chế, chính sách, có giải pháp để mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội…

Cử tri Nguyễn Thế Định (phường Tân Định). Ảnh: N.THẢO

Cử tri Nguyễn Thế Định (phường Tân Định), đánh giá qua ba tháng vận hành chính quyền hai cấp đã bộc lộ nhiều khó khăn, trong đó đáng chú ý là tình trạng thừa cán bộ nhưng lại thiếu cán bộ có chuyên môn sâu và phù hợp với vị trí việc làm, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng, đô thị.

Theo cử tri, cán bộ phường, xã đang đảm nhận 70% nhiệm vụ từ quận, huyện chuyển về, đòi hỏi đội ngũ phải có chuyên môn sâu để tham mưu và thao tác công việc. Tuy nhiên, tư duy và cách tiếp cận công việc của cán bộ chuyên trách còn yếu, chưa quen với vai trò tham mưu và quản lý nhà nước một cách chủ động. Việc bố trí cán bộ đúng năng lực chuyên môn cũng gặp một số khó khăn nhất định. “Ở nhiều lĩnh vực, nếu cán bộ không có chuyên môn thì không thể làm được” – ông Định nói thêm.

Cử tri Hoàng Ngọc Hải (phường Cầu Ông Lãnh). Ảnh; N.THẢO

Xử nghiêm hành vi mua bán, phát tán dữ liệu cá nhân trái phép

Còn cử tri Hoàng Ngọc Hải (phường Cầu Ông Lãnh) đề cập đến vấn đề xây nhà nhầm trên đất của người khác. Ông nói nhiều trường hợp khi phát hiện, chủ đất đã phản đối, chính quyền địa phương có yêu cầu dừng thi công nhưng công trình vẫn tiếp tục xây dựng và hoàn thiện. Thậm chí vụ việc được đưa ra xét xử, tòa án đã tuyên buộc tháo dỡ công trình và trả lại mặt bằng cho chủ đất nhưng phía người xây dựng lại kháng cáo, đưa ra đề nghị mua lại hoặc đổi đất thay vì chấp hành bản án…

Từ đó, cử tri Hải đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án sớm xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất. Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp xây “nhầm” trên đất người khác. Đồng thời, ông kiến nghị Nhà nước sớm hoàn thiện cơ chế pháp lý để xử lý mạnh tay hành vi xây dựng trái phép trên đất người khác…

Cử tri Hoàng Ngọc Hải cũng bày tỏ lo ngại về sự cố an ninh mạng vừa qua sẽ làm lộ, lọt thông tin về CCCD, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng của người dân và nguy cơ bị sử dụng vào các hành vi mạo danh, lừa đảo. Ông đề nghị cơ quan chức năng có thông tin công khai, minh bạch về sự cố, xử lý nghiêm những hành vi mua bán, phát tán dữ liệu cá nhân trái phép, đồng thời tăng cường tuyên truyền cho người dân kỹ năng nhận diện lừa đảo, mạo danh trên không gian mạng…

Cử tri Đặng Đình Tiến (Khu phố 7, phường Sài Gòn). Ảnh: N.THẢO

Cùng mối quan tâm, cử tri Đặng Đình Tiến (Khu phố 7, phường Sài Gòn) cho rằng thực trạng về nạn lừa đảo trực tuyến đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Điển hình như giả công ty điện nước, bẫy đầu tư tài chính “lợi nhuận siêu khủng”, lừa đảo học bổng du học…

“Đây không còn là những vụ việc đơn lẻ mà đã trở thành một vấn nạn nhức nhối, gây thiệt hại tài sản khổng lồ, xói mòn niềm tin xã hội và đẩy nhiều gia đình vào tình cảnh khốn cùng”- ông Tiến nói và kiến nghị có giải pháp để ngăn chặn như yêu cầu các nhà mạng xã hội như Facebook, Zalo… siết chặt quản lý, bắt buộc người dùng phải đăng ký tài khoản bằng danh tính thật. Theo cử tri, đây là giải pháp gốc rễ để ngăn chặn tội phạm ẩn danh trên không gian mạng.

Đại biểu Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, trả lời kiến nghị của các cử tri. Ảnh: LÊ TRUNG

Kỳ họp đặc biệt với khối lượng lập pháp rất lớn

Tiếp thu ý kiến cử tri, đại biểu Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, cho biết sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến tâm huyết của các cử tri nêu ra và chuyển tải đầy đủ đến nghị trường Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Ông Hiển nhấn mạnh Kỳ họp 10 tới đây là kỳ họp đặc biệt - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, có khối lượng công việc lập pháp rất lớn. Khối lượng xây dựng luật tăng mạnh do yêu cầu căn chỉnh lại hệ thống pháp luật để thực hiện tốt nhất mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mục tiêu là hoàn thành việc điều chỉnh pháp luật trong năm 2025 để từ năm 2026, các văn bản pháp luật sẽ phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Chia sẻ với cử tri về định giá đất trong Luật Đất đai, đại biểu Đỗ Đức Hiển nhìn nhận đây là nội dung rất quan trọng và tại kỳ họp 10, Quốc hội dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hoặc sẽ có nghị quyết của Quốc hội để điều chỉnh những vấn đề đang là “điểm nghẽn”.

Về vấn đề nhà ở xã hội, ông Hiển cho hay các quy định đã mở rộng cơ hội tiếp cận, bao gồm cả việc cho phép mua nhà ở xã hội dù đã có nhà nhưng ở vị trí quá xa nơi làm việc.

Ghi nhận các kiến nghị liên quan bố trí cán bộ, chế độ, chính sách, phân cấp, phân quyền… sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, ông Đỗ Đức Hiển cho hay hiện Chính phủ đang rà soát, sửa đổi để sắp xếp cán bộ theo vị trí việc làm (dự kiến áp dụng từ 01-7-2027)…