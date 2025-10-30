Hoàn thành công tác bay kiểm tra hiệu chuẩn sân bay Long Thành 30/10/2025 16:12

(PLO)- Công tác bay hiệu chuẩn ở sân bay Long Thành đã hoàn tất toàn bộ nội dung, sẵn sàng cho việc đón chuyến bay kỹ thuật.

Để chuẩn bị cho việc đón chuyến bay kỹ thuật xuất phát từ Nội Bài vào ngày 19-12 tới, Cục Hàng không Việt Nam đã phối hợp với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai bay kiểm tra, hiệu chuẩn và đánh giá phương thức bay tại sân bay Long Thành.

Theo đó, từ ngày 26-9 đến 29-10, Trung tâm Bay kiểm tra hiệu chuẩn đã hoàn tất toàn bộ nội dung bay kiểm tra và đánh giá phương thức bay.

Hoạt động này mang ý nghĩa kỹ thuật và pháp lý quan trọng, quyết định việc nghiệm thu công trình, đồng thời thể hiện năng lực, tinh thần phối hợp của ngành hàng không Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Máy bay Beechcraft B300 (OK-ANS) được lựa chọn cho đợt hiệu chuẩn. Ảnh: VATM



Đặc biệt, từ ngày 26 đến 29-10, các chuyến bay giai đoạn 2 tập trung kiểm tra năng lực hệ thống giám sát hiện đại như radar PSR/SSR và ADS-B (giám sát tự động) được lắp đặt tại sân bay Long Thành, cùng khả năng giám sát tại hai đầu đường cất hạ cánh số 1 (05R/23L).

Chuyên gia Học viện dẫn đường Hàng không Cộng hòa Séc – đơn vị phối hợp thực hiện – nhận xét: “Chúng tôi đánh giá cao môi trường hợp tác quốc tế, quy trình bài bản và trình độ kỹ thuật của đội ngũ Việt Nam. Các tiêu chuẩn của hệ thống radar, ADS-B đều đạt hoặc vượt chuẩn ICAO và châu Âu, đủ điều kiện khai thác thương mại quốc tế.”

Trong thời gian bay kiểm tra, các phương án điều hành giữa Công ty Quản lý bay miền Nam, Trung tâm Quản lý luồng không lưu, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, Trung tâm Khí tượng hàng không, Ban Quản lý dự án Long Thành và Sư đoàn Không quân 370 được phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong vùng trời có mật độ bay cao.

Việc hoàn thành công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại Long Thành là nhiệm vụ kỹ thuật then chốt, bắt buộc trước khi sân bay khai thác thương mại dự kiến vào năm 2026.