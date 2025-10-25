Đề xuất khởi công cầu Phú Mỹ 2 vào năm 2026, kết nối sân bay Long Thành 25/10/2025 15:49

Mới đây, Sở Tài chính TP.HCM đã có văn bản gửi UBND TP.HCM về đề xuất tham gia nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2.

Sở này kiến nghị giao một đơn vị lập hồ sơ đề xuất đầu tư cầu Phú Mỹ 2, sau khi doanh nghiệp này có đề xuất.

Theo đề xuất, cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km, gồm cả phần cầu và đường dẫn (TP.HCM dài 4,6 km; Đồng Nai dài 1,7 km). Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM), điểm cuối kết nối đường Liên Cảng (Đồng Nai).

Cầu Phú Mỹ 2 có quy mô mặt cắt ngang 8 làn xe (gồm 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp); đường dẫn phía TP.HCM kết nối với đường trục Bắc Nam, gồm cầu cạn 2 tầng đoạn đi dọc đường Hoàng Quốc Việt xây dựng và 2 nhánh kết nối với đường Đào Trí; đường dẫn phía Đồng Nai nối vào đường liên cảng.

Dự án được đề xuất đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT), tổng vốn gần 13.000 tỉ đồng. Trong đó, nhà đầu tư huy động hơn 10.700 tỉ đồng cho phần xây lắp, còn 2.100 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM và Đồng Nai dùng để giải phóng mặt bằng.

Cầu Phú Mỹ 2 sẽ kết nối TP.HCM với Đồng Nai. Ảnh: Đào Trang

Tiến độ dự án được đề xuất theo các mốc như sau: Trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư quý IV-2025; Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi quý I-2026; Thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng dự án quý II-2026; Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện trong quý I-2026 đến quý I-2027.

Cầu Phú Mỹ 2 dự kiến khởi công quý III-2026. Hoàn thành công trình vào quý III-2029. Bàn giao đưa công trình vào khai thác trong năm 2029.

Sở Tài chính cho rằng việc đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 kết nối TP.HCM và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai sẽ tạo trục giao thông kết nối mới giữa hai địa phương.

Cùng với các tuyến cao tốc - trục đường Nguyễn Hữu Thọ và đường 25C (Đồng Nai) sẽ tạo trục giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành; Kết nối Khu đô thị Nam Sài Gòn và TP mới Nhơn Trạch, tạo động lực mới phát triển cả 2 khu đô thị;

Đồng thời, dự án sẽ giúp giảm áp lực giao thông qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Phú Mỹ - Vành đai 2 TP hiện hữu và đáp ứng nhu cầu giao thông giữa TP.HCM với tỉnh Đồng Nai.

Sở Tài chính nhận định hồ sơ của nhà đầu tư mới ở mức sơ bộ, chưa đủ cơ sở để so sánh với các hình thức đối tác công tư (PPP) khác.

Do đó, trường hợp UBND TP giao nhà đầu tư thực hiện nghiên cứu lập đề xuất đầu tư dự án, Sở Tài chính kiến nghị UBND TP chỉ cơ bản thống nhất về loại hình dự kiến đầu tư “theo phương thức đối tác công tư (PPP)”; chưa xem xét đến loại Hợp đồng PPP dự kiến áp dụng như đề xuất của nhà đầu tư.

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 21-10, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Đồng Nai thống nhất tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng giao thông.

Đặc biệt trong bối cảnh sân bay quốc tế Long Thành sắp đưa vào vận hành (dự kiến cuối năm 2025, đầu năm 2026). Đối với các dự án giao thông kết nối 2 địa phương, đặc biệt là các dự án giao thông có giá trị đầu tư lớn như cầu Phú Mỹ 2, cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng), khuyến khích sự tham gia của nhà đầu tư tư nhân nhằm huy động nguồn lực đầu tư các công trình giao thông trọng điểm.

Qua các nội dung trình bày trên, Sở Tài chính kính trình UBND TP xem xét, quyết định giao một công ty lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 song song với quá trình UBND TP, UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo HĐND các địa phương.