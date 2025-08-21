Thống nhất làm cầu Cát Lái, Phú Mỹ 2 và Đồng Nai 2 21/08/2025 17:48

(PLO)- TP.HCM và Đồng Nai đều thống nhất về sự cần thiết xây dựng cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2, cầu Đồng Nai 2, các đơn vị đang khẩn trương nghiên cứu xây dựng.

Chiều 21-8, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, phản hồi câu hỏi của pv PLO về tiến độ xây dựng cầu Cát Lái, Phòng Quản lý xây dựng công trình giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết dự án cầu Cát Lái kết nối qua tỉnh Đồng Nai và TP.HCM hiện đang trong quá trình nghiên cứu xây dựng kế hoạch.

Các đơn vị đang khẩn trương thực hiện để phấn đấu khởi công và hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Mới đây, Văn phòng UBND TP.HCM cũng có kết luận của lãnh đạo UBND TP.HCM và lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai tại buổi làm việc về công tác quy hoạch - đầu tư xây dựng giao thông kết nối giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, về dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, UBND TP và UBND tỉnh Đồng Nai cơ bản thống nhất về sự cần thiết đầu tư xây dựng cầu thay phà Cát Lái, cơ quan chủ quản thực hiện dự án là UBND tỉnh Đồng Nai.

Sở Xây dựng của 2 địa phương khẩn trương, tiếp tục rà soát, thống nhất việc điều chỉnh, cập nhật bổ sung các quy hoạch có liên quan đến cầu Cát Lái (cầu thay phà Cát Lái) đảm bảo đồng bộ, khả thi tổ chức triển khai thực hiện; tham mưu, đề xuất UBND TP trước ngày 5-9.

Đồng thời, 2 địa phương cũng thống nhất nghiên cứu phương án đầu tư dự án từ nguồn đầu tư công, theo đó đề xuất bố trí nguồn vốn Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 đầu tư dự án; giao Sở Tài chính của 2 địa phương khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất lãnh đạo để báo cáo, kiến nghị Chính phủ các nội dung liên quan chủ trương đầu tư dự án nhằm đảm bảo tính khả thi, thống nhất, đúng quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 10-9.

Giao Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM rà soát, hoàn thiện Kế hoạch, quy chế phối hợp triển khai thực hiện dự án; trình Lãnh đạo UBND hai địa phương xem xét, thống nhất, ký ban hành, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, hoàn thành trước ngày 5-9.

Cầu Cát Lái sẽ thay thế phà Cát Lái thường xuyên quá tải.

Cạnh đó, về dự án cầu Phú Mỹ 2 và cầu Đồng Nai 2, UBND TP và UBND tỉnh Đồng Nai cơ bản thống nhất về sự cần thiết đầu tư, cơ quan chủ quản thực hiện dự án cầu Đồng Nai 2 là UBND tỉnh Đồng Nai, cơ quan chủ quản thực hiện dự án cầu Phú Mỹ 2 là UBND TP.HCM.

Sở Xây dựng 2 địa phương khẩn trương phối hợp, tiếp tục rà soát, thống nhất cập nhật vị trí cầu Phú Mỹ 2, cầu Đồng Nai 2, đường kết nối cầu Phú Mỹ 2, đường kết nối cầu Đồng Nai 2 vào các Đồ án quy hoạch có liên quan của hai địa phương (quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất) để làm cơ sở tổ chức triển khai, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi theo đúng quy định; trường hợp, phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND hai địa phương, hoàn thành trong tháng 8.

Thống nhất nghiên cứu phương án đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP); giao Sở Tài chính 2 địa phương khẩn trương thống nhất, tham mưu, đề xuất Lãnh đạo 2 địa phương giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án cầu Phú Mỹ 2 và cầu Đồng Nai 2 theo đúng quy định hiện hành, hoàn thành trong tháng 8.

Về xây dựng tuyến đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành, Sở Xây dựng TP.HCM được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu, đề xuất UBND TP trước ngày 26-8.