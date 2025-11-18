Tổng Bí thư Tô Lâm: Hướng tới mục tiêu sân bay Long Thành là điểm đến hàng không hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á 18/11/2025 14:32

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý mục tiêu để sân bay Long Thành trở thành điểm đến hàng không hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á, sánh ngang và vượt các sân bay hàng đầu trong khu vực.

Ngày 17-11, Văn phòng Ban chấp hành Trung ương có thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về buổi thăm, làm việc với các cơ quan, đơn vị tại công trường Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Mục tiêu là điểm đến hàng không hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á

Ngày 13-11, Tổng Bí thư Tô Lâm, thăm, làm việc với các cơ quan, đơn vị tại công trường Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành.

Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tổng quan về tình hình triển khai dự án và các ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng chí Tổng Bí thư biểu dương Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội, chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, rà soát, ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, đẩy nhanh tiến độ thi công đối với công trình dự án trọng điểm quốc gia- sân bay Long Thành.

Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nỗ lực, trách nhiệm, sáng tạo, khẩn trương của toàn hệ thống chính trị, các đơn vị chủ đầu tư, tư vấn, giám sát và cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường xây dựng dự án sân bay Long Thành, trong đó có nỗ lực vượt bậc của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - Chủ đầu tư Dự án thành phần 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, nắm tình hình xây dựng Sân bay Long Thành vào ngày 13-11. Ảnh: CTV

Đến nay, tiến độ chung của Dự án giai đoạn 1 đạt kết quả rất tích cực, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 19-12-2025.

Dự án đã bước đầu chứng minh được hiệu quả tài chính và năng lực tự chủ của doanh nghiệp Việt Nam, dự kiến giảm thời gian hoàn vốn, tiết kiệm kinh phí đầu tư. Nhiều công nghệ quản lý tiên tiến được áp dụng đưa sân bay Long Thành hướng tới chuẩn "Sân bay xanh - thông minh - năm sao quốc tế".

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định sân bay Long Thành không chỉ đóng vai trò là một cảng hàng không mà còn phải đóng vai trò là động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đối với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Do đó, để phát huy hiệu quả vai trò này, Tổng Bí thư đề nghị các cấp, các ngành và ACV xác định rõ một số định hướng lớn và nhiệm vụ như: Về năng lực cạnh tranh quốc gia, khu vực và quốc tế xác định sân bay Long Thành phải được xây dựng và vận hành với tinh thần vượt lên, khác biệt, tiên phong, là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại, bền vững và thông minh.

Đề nghị các Bộ, ngành, chủ đầu tư phối hợp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh quốc tế của sân bay Long Thành, trong đó, đặc biệt chú trọng ba yếu tố như: chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách, năng suất và hiệu quả khai thác và mức độ kết nối và khả năng trung chuyển trong mạng hàng không khu vực.

Mục tiêu để Sân bay Long Thành trở thành điểm đến hàng không hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á, sánh ngang và vượt các sân bay hàng đầu trong khu vực.



Hướng tới hình thành "Thành phố sân bay Long Thành"

Về hiệu quả đầu tư và quản trị dự án, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và ACV tiếp tục đánh giá hiệu quả tổng thể của dự án, không chỉ về tài chính mà cả hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh. Đồng thời, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm sân bay Long Thành thực sự là "công trình thế kỷ" minh bạch, hiệu quả.

Chuẩn bị triển khai sớm giai đoạn 2 đầu tư thêm đường cất hạ cánh và nhà ga hành khách thứ 2, tận dụng máy móc và nguồn lực hiện có, nhằm nhanh chóng nâng công suất lên 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hoá/năm.

Tổng Bí thư đề nghị xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hàng không hiện đại và đồng bộ hướng tới hình thành "Thành phố sân bay Long Thành". Ảnh: VŨ HỘI

Về phát triển đồng bộ kết nối vùng và hệ sinh thái dịch vụ hàng không, Tổng Bí thư cho rằng sân bay Long Thành chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi liên kết giao thông - dịch vụ - đô thị - du lịch - logistics được tổ chức đồng bộ, hiện đại.

Để phát huy hiệu quả của sân bay Long Thành, Tổng Bí thư đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải bảo đảm kết nối hạ tầng đa phương thức giữa các phân khu, đô thị trung tâm của TP.HCM với Đồng Nai (Trung tâm TP.HCM - Biên Hoà - Long Thành - Vũng Tàu), quy hoạch trung tâm trung chuyển hành khách và logistics liên vùng ngay tại khu vực sân bay.

Xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hàng không hiện đại và đồng bộ, gồm: Khu lưu trú, khách sạn, trung tâm hội nghị, thương mại, y tế, đào tạo, bảo dưỡng, hậu cần kỹ thuật, logistics, khu phi thuế quan và dịch vụ tài chính hỗ trợ, hướng tới hình thành "Thành phố sân bay Long Thành", trở thành trung tâm dịch vụ, logistics và trung chuyển khu vực Đông Nam Á.

Hình ảnh sân bay Long Thành tháng 11-2025. Ảnh: VŨ HỘI

Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, ACV, các doanh nghiệp sớm xây dựng chính sách thu hút các hãng hàng không quốc tế đến khai thác. Phải có cơ chế phí, lệ phí, dịch vụ mặt đất, bảo dưỡng, trung chuyển hàng hoá cạnh tranh quốc tế, đồng thời triển khai chiến lược quảng bá, xúc tiến thị trường toàn cầu.

Để sân bay Long Thành trở thành điểm đến ưu tiên của các hãng hàng không quốc tế, là cửa ngõ mới của Việt Nam ra thế giới với mục tiêu hành khách quốc tế đến Việt Nam chọn Long Thành vì tiện ích, tiện lợi và hài lòng, các hãng hàng không quốc tế chọn Long Thành vì hiệu quả, chất lượng dịch vụ và môi trường đầu tư hấp dẫn.