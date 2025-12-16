TP.HCM hạn chế luồng sông Tắc 120 ngày, tàu thuyền chú ý 16/12/2025 16:39

(PLO)- Từ ngày 16-12, TP.HCM hạn chế lưu thông đường thủy trên sông Tắc trong 120 ngày để phục vụ thi công, yêu cầu phương tiện tuyệt đối tuân thủ báo hiệu an toàn.

Ngày 16-12, Sở Xây dựng TP.HCM thông báo về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ thi công bến thủy nội địa Grand Park Marina trên sông Tắc.

Theo đó, nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trong quá trình thi công, Sở này thông báo trong thời gian 120 ngày (kể từ ngày 16-12), tại khu vực thi công công trình bến thủy nội địa Grand Park Marina trên sông Tắc có bố trí 2 phao hạn chế vùng nước bờ phải (B4.1) có gắn đèn tín hiệu ban đêm.

Vị trí đặt báo hiệu cách công trình về 2 phía thượng, hạ lưu công trình 50 m, từ bờ hướng ra tim luồng 25 m để điều tiết, cảnh giới trong quá trình thi công.

Người dân lưu thông qua sông Tắc chú ý biển báo chỉ dẫn.

Sở Xây dựng yêu cầu người điều khiển phương tiện thủy nội địa khi lưu thông đến khu vực thi công công trình phải tuyệt đối tuân thủ theo chỉ dẫn của báo hiệu tại hiện trường.

Đồng thời theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa đã ban hành.