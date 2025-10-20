Cán bộ giúp dân di dời nhà khỏi vùng sạt lở đường vào thủy điện Ia Ly 20/10/2025 16:47

(PLO)- Trước nguy cơ sạt lở đường vào thủy điện Ia Ly, chính quyền địa phương huy động cán bộ cùng người dân di dời tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ngày 20-10, UBND xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai), cho biết đã huy động hơn 30 cán bộ giúp 5 hộ gia đình di chuyển tài sản ra khỏi khu vực sạt lở đường vào trạm biến áp 500kV – nhà máy thủy điện Ia Ly.

6 căn nhà dân nằm sát đường vào trạm biến áp 500 kV được chính quyền vận động di dời ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo đó, lực lượng cán bộ cùng người dân tham gia đã tháo dỡ, vận chuyển bàn ghế, tủ, vật dụng, vật nuôi đến nơi an toàn bằng xe tải. Toàn bộ tài sản được đưa đến khu vực nhà thuê tạm, cách xa khu vực sạt lở.

Bước đầu, địa phương trích kinh phí dự phòng hỗ trợ chi phí thuê nhà cho các hộ dân.

Theo ghi nhận, trong ngày 20-10, đường vào trạm biến áp 50 kV tiếp tục sạt lở thêm 1-2 mét. Mọi hoạt động đi lại trên tuyến này đều bị phong tỏa.