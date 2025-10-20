Gấp rút phong tỏa đường vào thủy điện Ia Ly 20/10/2025 11:09

Ngày 20-10, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản đề nghị UBND xã Ia Ly và Công ty Thủy điện Ia Ly gấp rút phong tỏa đường vào trạm biến áp 500 kV vào nhà máy thủy điện Ia Ly bị sạt lở nhằm đảm bảo an toàn.

Đường vào trạm biến áp 500 kV của nhà máy thủy điện Ia Ly bị sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ sạt lở nhiều nhà dân.

Đồng thời, yêu cầu chính quyền địa phương bố trí lực lượng trực cảnh giới, theo dõi diễn biến sạt lở, bổ sung biển cảnh báo, hướng dẫn phân luồng giao thông và thông báo công khai tình hình để người dân chủ động phòng tránh.

Sở Xây dựng đề nghị Công ty Thủy điện Ia Ly- đơn vị quản lý tuyến đường khẩn trương báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm có phương án khắc phục đoạn sạt lở, đảm bảo an toàn và ổn định vận hành tuyến đường.

Qua đó, đề xuất UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở NN&MT phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình, thống kê thiệt hại để có giải pháp khắc phục và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực sạt lở.

Đường vào trạm biến áp 500 kV của nhà máy thủy điện Ia Ly bị sụp xuống sâu khoảng 6m, việc đi lại của người dân bị chia cắt.

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định khu vực sạt lở, sụt lún có chiều dài khoảng 320m, chiều sâu khoảng 6m. Dự báo, tình hình sạt lở vẫn còn tiếp tục diễn biến phát triển thêm.

Qua trao đổi với UBND xã Ia Ly, hiện có sáu hộ dân nằm trong khu vực sụt lún với tổng số 26 nhân khẩu, trong đó một hộ có nhà đã sập hoàn toàn (đã di dời), năm hộ còn lại trong khu vực nguy cơ sạt lở.

Trước đó, như PLO đã phản ánh, đường vào trạm biến áp 500kV của nhà máy thủy điện Ia Ly bị sụt lún nghiêm trọng, nguy cơ gây thiệt hại tài sản và tính mạng của người dân trong khu vực.

Theo UBND xã Ia Ly, đường này do Công ty Thủy điện Ia Ly quản lý, vận hành. Từ năm 2022, đoạn này đã xảy ra sạt lở và trong năm 2025 càng diễn biến phức tạp. Đến chiều 19-10, vị trí sạt lở bị sụt lún nặng, đứt gãy hoàn toàn mặt đường, khiến lưu thông bị tê liệt.