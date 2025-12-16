TP.HCM phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Khu đô thị Đại học Quốc tế 880 ha 16/12/2025 19:45

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn.

Theo Quyết định này, khu vực lập quy hoạch nằm trên một phần địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM, với ranh giới được xác định rõ ràng: phía Đông Nam giáp kênh An Hạ; phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Tây Ninh và kênh 8 (xã Xuân Thới Sơn); phía Bắc giáp kênh Xáng.

Quy mô lập quy hoạch khoảng 880 ha, quy mô khu vực nghiên cứu quy hoạch khoảng 923,88 ha, thời hạn quy hoạch đến năm 2040.

Mục tiêu của việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời phù hợp với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060 đã được phê duyệt.

Qua đó, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác quản lý phát triển không gian, tổ chức đầu tư xây dựng Khu đô thị Đại học Quốc tế Việt Nam theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kiến trúc cảnh quan với các khu vực trong đô thị.

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống kỹ thuật khung theo quy hoạch, khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái đặc trưng của khu vực để phát triển Khu đô thị Đại học hiện đại, có bản sắc, tạo sức hấp dẫn và từng bước nâng cao chất lượng đô thị. Phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Khu vực quy hoạch Khu đô thị Đại học Quốc tế. Ảnh: Lương Ý

Về tính chất, chức năng và vai trò, khu vực lập quy hoạch được xác định là khu chức năng nghiên cứu đào tạo trọng điểm theo quy hoạch TP.HCM, đóng vai trò hạt nhân của cụm trung tâm đào tạo phía Bắc TP, kết nối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu quy mô lớn khác nhằm chia sẻ và giảm tải áp lực cho khu vực trung tâm hiện hữu.

Đồng thời đây cũng là khu vực trọng điểm phát triển có vai trò trung tâm vùng nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo cơ hội việc làm và môi trường sống chất lượng cao, cung cấp các tiện ích vui chơi giải trí, hạ tầng xã hội cho người dân trong khu vực.

Theo dự báo, quy mô dân số toàn khu vực khoảng 135.000 người, trong đó quy mô sinh viên dự kiến khoảng 60.000 người. Các chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật sẽ được xác định cụ thể, đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060.

Về tổ chức thực hiện, UBND TP.HCM là cơ quan phê duyệt quy hoạch; Sở Quy hoạch - Kiến trúc là đơn vị thẩm định; Công ty Cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức lập và trình duyệt đồ án. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch sẽ được lựa chọn theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Thời gian lập đồ án không quá 9 tháng kể từ khi triển khai. Quyết định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 12-12.