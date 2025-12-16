Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh sẵn sàng thông xe kỹ thuật ngày 19-12

Ngày 16-12, thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An (tỉnh Tây Ninh), cho biết đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh đang được triển khai đúng tiến độ. Hiện nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã đạt tỉ lệ thi công cao, phấn đấu hoàn thành thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12.
Dự án có 9 gói thầu thi công xây dựng. Ba gói thầu chính xây dựng tuyến cao tốc gồm XL1, XL2 và XL3 đang đạt tỉ lệ bình quân 88,72% giá trị hợp đồng. Trong đó, gói XL1 đạt khoảng 87%, gói XL2 đạt hơn 90% và gói XL3 đạt trên 88%.
Nhiều hạng mục quan trọng như đắp nền, rải cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa, xây dựng cầu, cống thoát nước và các tuyến nhánh đã cơ bản hoàn thành, một số đoạn đã sẵn sàng cho các bước hoàn thiện cuối cùng.
Các gói thầu bổ sung và hoàn thiện như XL3A, XL4A, XL5 cũng đang được triển khai theo đúng lộ trình. Trong đó, gói XL5 về an toàn giao thông, chiếu sáng, hàng rào đã đạt trên 45% giá trị hợp đồng, góp phần đảm bảo điều kiện khai thác an toàn cho tuyến cao tốc sau khi hoàn thành.
Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 76,34 km, đi qua TP.HCM và ba tỉnh Đồng Nai, Bình Dương cũ, Long An cũ, được chia thành 8 dự án thành phần, vận hành độc lập.
Riêng đoạn qua tỉnh Tây Ninh, tuyến đi qua huyện Bến Lức (Long An cũ) với chiều dài 6,84 km, trong đó phạm vi đầu tư xây dựng là 6,37 km. Tổng mức đầu tư toàn dự án là 75.378 tỉ đồng, riêng dự án thành phần 7 có tổng mức đầu tư 3.040 tỉ đồng và dự án thành phần 8 là 1.168 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương theo tỉ lệ 75% và 25%.