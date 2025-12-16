Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh sẵn sàng thông xe kỹ thuật ngày 19-12 16/12/2025 17:14

(PLO)- Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh đang hoàn thiện các phần đường, hướng đến mục tiêu thông xe kỹ thuật ngày 19-12.

Ngày 16-12, thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An (tỉnh Tây Ninh), cho biết đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh đang được triển khai đúng tiến độ. Hiện nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã đạt tỉ lệ thi công cao, phấn đấu hoàn thành thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12.

Các gói thầu trên tuyến Vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: HD

Kỹ sư, công nhân tất bật thi công, phấn đấu đến ngày 19-12 thông xe kỹ thuật. Ảnh: HD

Dự án có 9 gói thầu thi công xây dựng. Ba gói thầu chính xây dựng tuyến cao tốc gồm XL1, XL2 và XL3 đang đạt tỉ lệ bình quân 88,72% giá trị hợp đồng. Trong đó, gói XL1 đạt khoảng 87%, gói XL2 đạt hơn 90% và gói XL3 đạt trên 88%.

Cầu Tân Bửu đã cơ bản nối các nhịp trên trục chính tuyến đường Vành đai 3. Ảnh: HD

Các bảng chỉ dẫn cũng đã được lắp trên tuyến. Ảnh: HD

Công nhân, máy móc được tập trung thi công phần kết nối từ Vành đai 3 hướng ra cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: HD

Nhiều hạng mục quan trọng như đắp nền, rải cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa, xây dựng cầu, cống thoát nước và các tuyến nhánh đã cơ bản hoàn thành, một số đoạn đã sẵn sàng cho các bước hoàn thiện cuối cùng.

Toàn tuyến Vành đai 3 đoạn qua Tây Ninh đang được tích cực thi công thảm bê tông, nhựa mặt đường. Ảnh: HD

Siêu nút giao kết nối Vành đai 3 với cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP.HCM - Trung Lương cơ bản đã hoàn thành thảm nhựa, gờ chắn và lan can thép... Ảnh: HD

Các gói thầu bổ sung và hoàn thiện như XL3A, XL4A, XL5 cũng đang được triển khai theo đúng lộ trình. Trong đó, gói XL5 về an toàn giao thông, chiếu sáng, hàng rào đã đạt trên 45% giá trị hợp đồng, góp phần đảm bảo điều kiện khai thác an toàn cho tuyến cao tốc sau khi hoàn thành.