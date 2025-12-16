Từ 19-12, sân bay Nội Bài triển khai nhiều công đoạn xuất cảnh tự động 16/12/2025 16:14

(PLO)- Việc xuất cảnh tại sân bay Nội Bài sẽ được thực hiện nhanh hơn, giúp hành khách tiết kiệm thời gian, chủ động hành trình.

Ngày 16-12, đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, từ 19-12, đơn vị sẽ khánh thành dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2. Đây là nhà ga được áp dụng mô hình “Sân bay thông minh” (Smart Airport), với nhiều công đoạn làm thủ tục xuất cảnh tự động, hiện đại.

Theo đó, Nhà ga T2 được tổ chức song song hai khu vực làm thủ tục cho hành khách, gồm khu vực theo quy trình truyền thống và khu vực theo quy trình hiện đại.

Khu vực dành cho hành khách chọn phương thức xuất cảnh tự động. Ảnh: N.HÀ

Với quy trình mới, hành khách được hỗ trợ tra cứu thông tin thông minh thông qua hệ thống màn hình đa năng tích hợp cảm ứng. Thiết bị này cho phép hành khách nhanh chóng tra cứu thông tin chuyến bay, vị trí các quầy làm thủ tục, sơ đồ nhà ga, nhà hàng và các dịch vụ tiện ích chỉ bằng vài thao tác chạm.

Tại khu vực check-in, thay vì xếp hàng chờ tại các quầy truyền thống, hành khách có thể chủ động đến khu vực bố trí 24 kiosk check-in (tại đảo A/B và K/L) để tự chọn chỗ ngồi và in thẻ lên máy bay. Sau đó, 24 quầy gửi hành lý tự động (Self Bag Drop) hỗ trợ hành khách tự cân, in và dán thẻ hành lý trong thời gian ngắn. Toàn bộ quá trình không phụ thuộc vào nhân viên phục vụ.

Khu vực gửi hành lý tự động. Ảnh: V.LONG

Khi khách vào khu vực hạn chế (Veripax 1), hệ thống autogate sử dụng sinh trắc học nhận diện khuôn mặt sẽ tự động đối khớp dữ liệu và mở cửa trong vòng 1-3 giây, thay thế việc kiểm tra thủ công. Sau đó, hành khách tiếp tục di chuyển qua cổng kiểm soát xuất cảnh tự động (Autogate) và thực hiện xác thực khuôn mặt lần thứ hai (Veripax 2) trước khi vào khu vực soi chiếu an ninh.

Tại khu vực soi chiếu an ninh, các thiết bị thế hệ mới cũng được đưa vào sử dụng. Hệ thống máy soi cắt lớp 920CT 3D giúp phân tích hình ảnh đa chiều đối với hành lý, hỗ trợ kiểm tra hiệu quả các vật phẩm nguy hiểm.

Máy soi chiếu an ninh hiện đại nhất hiện nay. Ảnh: V.LONG

Đối với hành khách, cổng từ kết hợp máy quét cơ thể cho phép phát hiện chính xác vật thể kim loại và phi kim loại, đồng thời hiển thị hình ảnh “avatar trung tính”, bảo đảm quyền riêng tư và tạo sự thoải mái.

Đại diện sân bay Nội Bài khẳng định, việc áp dụng công nghệ hiện đại giúp nâng cao trải nghiệm, để hành khách có thêm thời gian tái tạo năng lượng trước khi khởi hành.