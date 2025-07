Đại diện sân bay Nội Bài lên tiếng về chiếc bánh mỳ có giá hơn 200.000 đồng 16/07/2025 15:40

Chiều 16-7, đại diện sân bay Nội Bài chính thức lên tiếng về vụ chiếc bánh mỳ được bán với giá 208.000 đồng ở nhà ga quốc tế sân bay này.

Các sản phẩm có giá đắt hơn những sân bay trong khu vực

Vụ việc được phản ánh cách đây một tuần, khi hành khách Nguyễn Ngọc Trà My (TP.HCM) kể về trải nghiệm ẩm thực không tốt tại sân bay Nội Bài. Theo nội dung bài viết, do phải chờ đợi lâu và cảm thấy đói bụng nên chị My quyết định mua một chiếc bánh mỳ với giá 7,9 USD (khoảng 208.000 đồng).

Tuy nhiên, chị My cho rằng chất lượng sản phẩm không tương xứng với giá tiền bởi bên trong chỉ có ít nhân thịt heo kèm rau, dưa, hương vị không có gì đặc biệt. Trước đó, chị My từng phải trả 560.000 đồng cho một tô phở và suất cơm gà theo chị là "siêu dở" tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Những chiếc bánh mỳ có giá hơn 200 ngàn đồng được bày bán ở cửa hàng. Ảnh: H.HÀ

Thường xuyên đi công tác, du lịch nước ngoài và di chuyển bằng máy bay, chị My đánh giá một chiếc bánh mỳ có giá 208.000 đồng hay những tô phở 200.000-300.000 đồng là quá đắt. Thức ăn tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất so với sân bay các nước khác như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Indonesia… đều đắt hơn.

Ngay sau khi ghi nhận phản ánh của hành khách và chỉ đạo của Cục Hàng không, sân bay Nội Bài đã phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Bắc và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra, phía sân bay xác định sản phẩm được hành khách nêu trong bài viết là bánh mỳ kẹp thịt nướng của cửa hàng Bigbowl tại nhà ga T2. Đây là sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, sử dụng nguyên liệu thịt heo nhập khẩu từ Brazil, có đầy đủ chứng nhận về nguồn gốc xuất xứ và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mức giá chiếc bánh mỳ được đưa ra là 7,8 USD (tương đương 208 ngàn đồng) và niêm yết công khai, rõ ràng tại quầy.

Chủ cửa hàng điều chỉnh giá bán

Với mong muốn mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, đơn vị phục vụ là cửa hàng Bigbowl ngay lập tức có những điều chỉnh.

Cụ thể, cửa hàng đã thông tin rõ hơn trên menu là thực đơn sử dụng thịt heo nhập khẩu. Song song đó, hiện tại, sản phẩm này được phục vụ dưới dạng combo, bao gồm một bánh mỳ và một chai nước suối hoặc nước ngọt.

Bên cạnh các sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, đại diện sân bay Nội Bài cho rằng điều mà cảng luôn chú trọng là đảm bảo sự đa dạng trong các lựa chọn dịch vụ để đáp ứng mọi nhu cầu và mức chi tiêu của hành khách.

Chẳng hạn, tại quầy hàng có nhiều loại bánh mỳ, món ăn khác được phục vụ với mức giá bắt đầu chỉ từ 2,1 USD/sản phẩm (khoảng hơn 50.000 đồng).

Cửa hàng có nhiều loại bánh mỳ, trong đó có loại chỉ 50 ngàn đồng. Ảnh: N.HÀ

Tại các khu vực của nhà ga, có nhiều sự lựa chọn đa dạng từ các đơn vị bán hàng với nhiều mức giá khác nhau. Các mặt hàng thiết yếu như nước suối, mỳ ăn liền, phở ăn liền có bán tại một số quầy hàng với mức giá từ 20 ngàn đồng (khu vực công cộng) đến 2 USD (khu vực cách ly quốc tế).

Ngoài ra, sân bay còn có hệ thống máy bán hàng tự động cung cấp nước uống với mức giá chỉ từ 10 ngàn đồng; các cây nước uống tinh khiết hoàn toàn miễn phí được duy trì tại nhiều vị trí ở khu vực phòng chờ.

Đại diện sân bay Nội Bài khẳng định hoàn toàn thấu hiểu và lấy làm tiếc về những trải nghiệm chưa trọn vẹn mà hành khách gặp phải. Đơn vị coi đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tại cảng.

Thêm vào đó, lãnh đạo sân bay đã chỉ đạo khẩn trương rà soát lại toàn bộ các mặt hàng, tham khảo mặt bằng giá với sân bay khác để làm việc với các đối tác, nhằm tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm ở nhiều phân khúc giá hơn nữa phục vụ hành khách.

“Thêm ý kiến, thêm cải thiện là phương châm hành động của sân bay Nội Bài. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được ý kiến góp ý của hành khách để cải thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ của cảng hàng không cửa ngõ thủ đô”- đại diện sân bay Nội Bài cho hay.