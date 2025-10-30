Sở NN&MT TP.HCM phải bàn giao khu đất số 1 Lý Thái Tổ trước 31-10 30/10/2025 13:46

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được giao Sở NN&MT khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài cho công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời chậm nhất ngày 31-10.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Tại văn bản, Văn phòng UBND TP.HCM nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy tại cuộc họp ngày 27-10 về phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được giao Sở NN&MT khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất cho đơn vị tài trợ (Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời) chậm nhất ngày 31-10.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài sẽ làm công viên. Ảnh: NC

Việc bàn giao sớm để đơn vị tài trợ xây dựng công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng, đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết nguyên đán năm 2026.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc tổ chức kiểm kê, đánh giá và phân loại các công trình biệt thự tại khu đất trước ngày 10-11. Đồng thời hướng dẫn UBND phường Vườn Lài tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

UBND phường Vườn Lài được giao tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 tại vị trí khu đất, hoàn thành trước 30-11.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao tổ chức lấy góp ý đóng góp trên môi trường mạng về ý tưởng phương án thiết kế xây dựng khu công viên do nhà tài trợ đề xuất trong vòng 15 ngày, tổng hợp ý kiến gửi cho đơn vị tài trợ hoàn chỉnh phương án thiết kế.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo xây dựng công viên cho đến khi hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng. Bên cạnh đó là khẩn trương lập dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng bằng nguồn ngân sách của TP.HCM.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ rộng khoảng 37.000m²; có ba mặt tiền ở đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, bên trong có 7 ngôi biệt thự cũ bỏ hoang nhiều năm.

Tại hội nghị tổng kết 50 năm văn học – nghệ thuật TP.HCM ngày 18-10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, cho biết sẽ sử dụng khu "đất vàng" tại số 1 Lý Thái Tổ để chuyển thành công viên đa chức năng.

Đặc biệt, TP.HCM dự kiến xây dựng tượng bia tưởng niệm người dân đã mất vì COVID-19 tại đây nhằm thể hiện lòng tri ân và sự tưởng nhớ đối với những mất mát to lớn của TP trong giai đoạn đại dịch.