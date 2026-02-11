TP.HCM sắp vận hành lại tàu cao tốc đi Côn Đảo 11/02/2026 17:46

(PLO)- Tuyến tàu cao tốc đi từ Vũng Tàu - Côn Đảo sẽ vận hành lại vào dịp Tết Nguyên đán này.

Ngày 11-2, Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc (Phu Quoc Express) cho biết Công ty đã lên kế hoạch vận hành lại tàu cao tốc Thăng Long hơn 1.000 chỗ, vận chuyển hành khách tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo.

Theo đó, ngày đầu hoạt động trở lại dự kiến vào 26-2 (mùng 10 Tết). Tàu cao tốc Thăng Long sẽ khởi hành tại Vũng Tàu vào lúc 7 giờ 30 đi Côn Đảo.

Sau đó, tàu cao tốc sẽ quay đầu từ Côn Đảo về trở lại Vũng Tàu vào lúc 13 giờ cùng ngày.

Từ ngày 27-2 đến 15-3, dự kiến vào thứ 3 - 5 - 7 hàng tuần, tàu cao tốc Thăng Long sẽ khởi hành từ Vũng Tàu đi Côn Đảo, thời gian di chuyển mất khoảng 3 giờ 30 phút. Các ngày còn lại, tàu cao tốc sẽ khởi hành từ Côn Đảo vào khoảng 13 giờ di chuyển đến Vũng Tàu.

Theo Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc, đơn vị đã ngừng vận chuyển hành khách đến Côn Đảo kể từ đầu tháng 9-2025.

Công ty vận hành cũng cho biết giá vé đi tàu cao tốc năm 2026 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Thời gian tới, đơn vị cũng xem xét tăng tần suất phục vụ trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo, tùy theo điều kiện thời tiết và nhu cầu của người dân, du khách.