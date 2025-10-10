Thêm tin vui cho bệnh nhân ung thư tại TP.HCM 10/10/2025 15:01

Ngày 10-10, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) chính thức thành lập khoa Ung bướu, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực điều trị ung thư tại bệnh viện.

TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết tiền thân của khoa là Đơn vị Ung bướu, thành lập từ năm 2014.

Sau hơn 10 năm hoạt động, đơn vị đã khẳng định uy tín và tạo dựng niềm tin trong cộng đồng. Việc nâng cấp thành Khoa Ung bướu là bước ngoặt quan trọng, thể hiện quyết tâm phát triển chuyên sâu, chăm sóc toàn diện người bệnh.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) thành lập khoa Ung bướu. Ảnh: BVCC

Trước đây, bệnh nhân ung thư điều trị rải rác tại nhiều khoa theo mô hình đa mô thức: phẫu thuật, hóa trị, chăm sóc nội khoa, hồi sức, theo dõi lâu dài. Khi tập trung tại khoa chuyên biệt, công tác chăm sóc trở nên bài bản, liên tục, nâng cao chuyên môn hóa và chất lượng điều trị, thuận lợi cho phối hợp đa chuyên khoa – thế mạnh đặc trưng của bệnh viện.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh phần lớn bệnh nhân ung thư từ các tỉnh, TP khác chọn TP.HCM để điều trị chuyên sâu. Việc thành lập khoa Ung bướu phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới ung thư TP.HCM, hỗ trợ người bệnh và góp phần vào đề án phát triển mạng lưới ung thư toàn thành phố.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Châu kỳ vọng khoa trở thành một phần trong chiến lược phát triển chuyên sâu, đưa bệnh viện trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực châu Á giai đoạn 2030–2045.

TS.BS Lê Bá Thảo, Trưởng khoa Ung bướu, cho biết năm 2024, số lượt điều trị bệnh nhân ung thư tăng gần 3.700 lượt so với 2023 và hơn 6.800 lượt so với 2022, minh chứng nhu cầu điều trị ngày càng lớn, là cơ sở thành lập khoa chuyên sâu.

TS.BS Lê Bá Thảo thăm khám cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: BVCC

Sau khi thành lập, khoa sẽ xây dựng mô hình điều trị toàn diện, phối hợp liên chuyên khoa, đặt an toàn và chất lượng sống người bệnh lên hàng đầu, chuẩn hóa quy trình chẩn đoán – điều trị – chăm sóc, hợp tác với các bệnh viện trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, hướng tới hội nhập và phát triển bền vững. Mục tiêu là trở thành khoa mũi nhọn của bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang niềm tin và hy vọng cho người bệnh ung thư.