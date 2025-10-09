Sở Y tế TP.HCM lên tiếng vụ nữ điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung 09/10/2025 21:25

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM kịch liệt lên án hành vi hành hung nữ điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc vừa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Ngày 9-10, Sở Y tế TP.HCM thông tin về vụ việc nữ điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (HSTC-CĐ) Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu bị người nhà bệnh nhân hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ.

Theo báo cáo của bệnh viện, khoảng 21 giờ tối 7-10, khi ê-kíp trực đang nỗ lực cấp cứu bệnh nhân NTS (nhập viện từ ngày 30-9) có dấu hiệu ngừng tim, ngừng thở, một người đàn ông được cho là người nhà bệnh nhân đã xông vào buồng bệnh, chửi mắng và đánh liên tiếp vào đầu điều dưỡng NPTAT.

Vụ việc khiến nữ điều dưỡng hoảng loạn, phải tạm ngừng công việc và được chuyển sang khoa Ngoại tổng hợp điều trị.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu lên tiếng vụ nữ điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung.

Toàn bộ sự việc nữ điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung được camera bệnh viện ghi lại, sau đó lực lượng chức năng phường Phước Thắng đã có mặt, mời người đàn ông về trụ sở làm việc.

Bệnh viện cho biết, khoa HSTC–CĐ là nơi điều trị bệnh nhân nặng, được chăm sóc 24/24, do đó hành vi hành hung nhân viên y tế không chỉ gây tổn hại về tinh thần, sức khỏe cho người bị hại mà còn đe dọa an toàn cho các bệnh nhân khác.

Trước vụ việc, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã có văn bản đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhằm bảo vệ nhân viên y tế và đảm bảo môi trường bệnh viện an toàn, tôn trọng.

Ngày 9-10, đại diện Sở Y tế TP.HCM đã đến thăm hỏi, động viên nữ điều dưỡng T, hiện sức khỏe đã tạm ổn định nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Theo Sở Y tế, người điều dưỡng – cũng như mọi nhân viên y tế – là người thực hiện thiên chức chăm sóc, cứu chữa và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Họ xứng đáng được xã hội trân trọng, được pháp luật bảo vệ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Việc hành hung nhân viên y tế không chỉ gây tổn thương về thể chất và tinh thần cho người bị hại, mà còn làm suy giảm niềm tin của đội ngũ y tế, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng chăm sóc người bệnh.

Sở Y tế TP.HCM kiên quyết và kịch liệt lên án mọi hành vi bạo lực đối với nhân viên y tế. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Việc này nhằm răn đe và bảo vệ môi trường bệnh viện an toàn, nơi mà nhân viên y tế mong toàn tâm toàn ý chăm sóc người bệnh mà không phải lo bất cứ một trở ngại nào khác.

Ngành y tế TP cũng kêu gọi người thân của người bệnh hãy cùng chia sẻ, cảm thông và đồng hành với đội ngũ thầy thuốc, đặc biệt trong những lúc họ đang căng mình chăm sóc người bệnh.

Ngành y tế TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TP và các cơ quan chức năng để xây dựng môi trường bệnh viện an toàn cho cả nhân viên y tế và người bệnh, bảo đảm rằng mỗi cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng yên tâm cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.