Kiến nghị mở cơ sở 2 bệnh viện chuyên khoa ung bướu và sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu 08/10/2025 12:16

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM kiến nghị mở cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Ung Bướu tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 8-10, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi Thường trực Thành ủy và UBND TP.HCM, kiến nghị cho phép triển khai cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa ung bướu và sản tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Sở Y tế, việc mở rộng này nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của người dân địa phương cũng như du khách, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM.

Cụ thể, Sở Y tế kiến nghị Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương sẽ triển khai cơ sở 2 tại khu đất Bệnh viện Lê Lợi (cũ), địa chỉ cũ là 22 Lê Lợi, TP Vũng Tàu. Hai bệnh viện này là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính nhóm 1 nên sẽ sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, không dùng ngân sách TP.

Bệnh viện Ung Bướu sẽ triển khai cơ sở 2 tại khu đất Bệnh viện Bà Rịa (cũ), địa chỉ 13 Phạm Ngọc Thạch, TP Bà Rịa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao ngành y tế TP.HCM đã triển khai hiệu quả Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa của các bệnh viện đầu ngành của TP đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Ảnh: SYT

Hai khu đất trên hiện chưa tái sử dụng sau khi bệnh viện đã chuyển sang cơ sở mới, đồng thời đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 thành bệnh viện theo Quyết định 4316/2025 của UBND TP Vũng Tàu (cũ).

Trước đó, ngành y tế TP.HCM đã có nhiều hoạt động tăng cường hỗ trợ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu như luân phiên bác sĩ chuyên khoa công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, ký kết chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh việc triển khai cơ sở 2 cho hai chuyên khoa ung bướu và sản là giải pháp mang tính đột phá, rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, vốn nhiều năm qua người dân địa phương còn phải di chuyển lên TP.HCM để điều trị.

Sau khi được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương, Sở Y tế sẽ phối hợp các sở ngành liên quan xây dựng đề án chi tiết về triển khai cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa ung bướu và sản tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, trình UBND TP xem xét, phê duyệt.