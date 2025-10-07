Bác sĩ luân phiên mang y tế chuyên sâu đến đặc khu Côn Đảo 07/10/2025 17:44

(PLO)- Bác sĩ luân phiên công tác tại đặc khu Côn Đảo góp phần giảm chuyển viện về đất liền, nâng cao hiệu quả điều trị cho người dân.

Ngày 7-10, Sở Y tế TP.HCM tổ chức Lễ sơ kết chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh cho Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Tôi đi để mang y đức đến gần người dân”

Là 1 trong các bác sĩ luân phiên trong đợt 1, TS.BS Huỳnh Giang Châu, Bệnh viện Hùng Vương, chia sẻ những ngày đầu đặt chân đến đặc khu Côn Đảo. Điều kiện làm việc còn thiếu thốn, trang thiết bị và phương tiện xét nghiệm hạn chế, thời tiết thay đổi đột ngột.

“Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các Sở ban ngành và niềm tin yêu của người dân địa phương đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mỗi ca bệnh được xử trí thành công là niềm vui, là bước tiến mới của y tế đặc khu Côn Đảo – nơi người dân giờ đây đã có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao mà không cần vượt biển về đất liền” – bác sĩ Châu xúc động chia sẻ.

TS.BS Huỳnh Giang Châu, Bệnh viện Hùng Vương (bác sĩ nam) vừa thực hiện thành công ca đẻ khó. Ảnh: SYT

Suốt thời gian công tác, đoàn đã khám chữa bệnh cho hơn 2.600 lượt, thực hiện nhiều ca phẫu thuật phức tạp ngay tại đặc khu Côn Đảo, từ phẫu thuật chấn thương đa tạng, nội soi ruột thừa, bóc u buồng trứng, kết hợp xương chày, cho đến những ca đỡ sinh an toàn cho sản phụ có nguy cơ cao.

Không chỉ dừng lại ở công tác khám chữa bệnh, các bác sĩ luân phiên còn chuyển giao kỹ thuật, đào tạo và hướng dẫn nhân viên y tế tại chỗ, giúp Trung tâm ngày càng chủ động hơn trong xử lý cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật cơ bản.

“Từng ca mổ, từng buổi hội chẩn, từng trang nhật ký công tác đều trở thành những kỷ niệm đáng nhớ, đáng tự hào của người thầy thuốc khoác áo blouse trắng nơi đảo xa” – bác sĩ Châu chia sẻ.

Bác sĩ luân phiên phẫu thuật cứu người bệnh viêm phúc mạc ngay tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: BVCC

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bác sĩ Châu là ca sinh thường đầu tiên tại đảo – sản phụ có yếu tố nguy cơ cao, có khả năng băng huyết sau sinh. Trước đây, những ca như vậy đều phải chuyển gấp về đất liền.

“Tôi đi và muốn lan tỏa tinh thần bác sĩ, mang y đức đến với người dân, đặc biệt là ở nơi xa, thiếu thốn điều kiện y tế. Tôi mong muốn mang những gì người dân TP đang có đến cho người dân đặc khu Côn Đảo” – bác sĩ này bày tỏ.

Đợt đầu tiên, có 7 bác sĩ chuyên khoa luân phiên công tác tại đặc khu Côn Đảo vào ngày 27-8. Họ là những bác sĩ giỏi, có tay nghề cao thuộc các bệnh viện đầu ngành của TP gồm Bình Dân, Nhân dân Gia Định, Hùng Vương, Nhi đồng 1, Chấn thương Chỉnh hình và Nguyễn Tri Phương. Đợt hai chính thức triển khai vào ngày 29-9, mở rộng thêm các chuyên khoa còn thiếu như nội thần kinh, răng hàm mặt… đáp ứng toàn diện hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và du khách.

Tiến đến phát triển kỹ thuật chuyên sâu

Theo BS Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, đặc khu Côn Đảo là địa bàn đặc biệt, vừa có vị trí chiến lược, là tiền tiêu phía Đông Nam của Tổ quốc, vừa mang đậm truyền thống lịch sử cách mạng.

Với khoảng cách hơn 180 km từ đất liền, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội nơi đây còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất và nhân lực y tế còn hạn chế. Chính vì vậy, chương trình luân phiên bác sĩ do UBND TP.HCM phối hợp Sở Y tế TP.HCM triển khai đã mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân Côn Đảo.

BS Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bác sĩ Thọ cho hay, 1 tháng qua, chương trình luân phiên bác sĩ đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Số lượt khám ngoại trú tăng từ trung bình 60 lượt/ngày lên đến 150, thậm chí có ngày đạt đến 200 lượt. Công tác thu dung điều trị nội trú tăng mạnh; nhiều ca bệnh phức tạp thuộc các chuyên khoa như nội, sản, nhi, ngoại… đã được chẩn đoán và xử lý hiệu quả ngay tại đảo, góp phần giảm chuyển viện về đất liền, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả điều trị cho người dân.

Đặc biệt, các bác sĩ luân phiên đã phối hợp với Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới, lần đầu được thực hiện tại địa phương. Nhiều ca phẫu thuật đã được xử lý thành công tại chỗ, minh chứng rõ nét cho hiệu quả thiết thực của chương trình. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Trung tâm tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong thời gian tới.

Việc chuyển giao kỹ thuật, đào tạo và hướng dẫn tận tình cho đội ngũ y tế tại chỗ giúp chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại đặc khu Côn Đảo ngày càng được nâng cao, người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao hơn.

Bác sĩ luân phiên phẫu thuật cứu người bệnh viêm ruột thừa ngay tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, bác sĩ Thọ cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật tại Trung tâm còn thiếu thốn; nguồn nhân lực y tế còn mỏng; việc duy trì, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh lâu dài vẫn cần sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các cấp lãnh đạo và ngành y tế TP.

“Những kết quả đạt được trong thời gian qua là nỗ lực không ngừng của ngành y tế TP.HCM và tinh thần cống hiến, tận tâm của đội ngũ y bác sĩ.

Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm sâu sắc từ lãnh đạo TP, sự chung tay của các bệnh viện và sự đồng hành của nhân dân, chương trình bác sĩ luân phiên tại đặc khu Côn Đảo sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới” – bác sĩ Thọ nhấn mạnh.