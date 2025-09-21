Bác sĩ luân phiên công tác và chuyện mổ ruột thừa ở đặc khu Côn Đảo 21/09/2025 16:41

(PLO)- Chỉ trong một ngày có hai bệnh nhân viêm ruột thừa được phẫu thuật nội soi ngay tại đặc khu Côn Đảo bởi các bác sĩ luân phiên công tác.

Ngày 21-9, Sở Y tế TP.HCM cho biết vào ngày 20-9, có hai người dân ở đặc khu Côn Đảo được chẩn đoán kịp thời viêm ruột thừa và được mổ nội soi ngay tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Trường hợp thứ nhất là một bệnh nhân nam (15 tuổi), nhập viện vì đau bụng hố chậu phải 3 giờ trước đó.

Kết quả thăm khám ghi nhận bệnh nhân ấn đau nhiều hố chậu phải và đề kháng. Siêu âm ghi nhận hình ảnh viêm ruột thừa cấp, ruột thừa viêm 7 mm, thâm nhiễm mỡ xung quanh, có hình ảnh ruột thừa bị viêm trên siêu âm; xét nghiệm máu có bạch cầu tăng.

Bác sĩ ngoại khoa trong đoàn luân phiên công tác tại đặc khu Côn Đảo hội chẩn từ xa và xin ý kiến chỉ định phẫu thuật với bác sĩ Giám đốc Bệnh viện Bình Dân. Các bác sĩ thống nhất chẩn đoán viêm phúc mạc khu trú do viêm ruột thừa, cho chỉ định phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa cấp cứu.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân viêm ruột thừa ngay tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: SYT

Thời gian từ nhập viện đến lúc mổ là 2 giờ 30 phút. Kết quả phẫu thuật, ruột thừa viêm hoại tử đầu tận, mủ khu trú hố chậu và rãnh đại tràng phù hợp chẩn đoán trước mổ. Sau mổ tình trạng bệnh nhân ổn định.

Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân nữ (54 tuổi), tiền căn tăng huyết áp và mổ lấy thai (vết mổ cũ vùng hạ vị).

Bệnh nhân nhập viện vì đau quanh rốn, khu trú hố chậu phải kéo dài 8 giờ trước đó. Siêu âm ghi nhận ruột thừa viêm 10 mm, có sỏi phân, đầu tận có dịch quanh, theo dõi vỡ.

Bệnh nhân được chỉ định chụp MSCT, kết quả chẩn đoán bị viêm phúc mạc do viêm ruột thừa.

Bác sĩ ngoại khoa trong đoàn luân phiên công tác tại đặc khu Côn Đảo hội chẩn từ xa và xin ý kiến chỉ đạo chuyên môn với lãnh đạo Bệnh viện Bình Dân. PGS.TS.BSTrần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, thống nhất chẩn đoán trước mổ là viêm phúc mạc do viêm ruột thừa.

Ca mổ diễn ra lúc 18 giờ cùng ngày, thời gian từ nhập viện đến lúc phẫu thuật là 2 giờ. Các bác sĩ phẫu thuật nội soi gỡ các dây dính từ lần mổ trước, cắt ruột thừa viêm, mủ đục khu trú hố chậu phải, tiến hành cắt ruột thừa qua nội soi. Hiện tình trạng người bệnh đã ổn định.

Sở Y tế cho biết trước đây khi người bệnh được chẩn đoán nghi viêm ruột thừa tương tự như những trường hợp trên đều phải khẩn trương chuyển vào đất liền, đến các bệnh viện lớn để mổ. Hiện các bệnh nhân đã được phẫu thuật trực tiếp tại đặc khu Côn Đảo mà không phải chuyển vào đất liền.